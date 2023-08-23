الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصاريف المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة 2023 والتخصصات المطلوبة

المعهد العالي للتعاون
المعهد العالي للتعاون الزراعي

مصاريف المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة 2023، من ضمن الأسئلة التي تم تداولها خلال الساعات الماضية للتقديم وتسجيل البيانات، وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور والطلاب بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة كم تبلغ مصاريف المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة 2023.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من الطلاب والأباء والامهات لمعرفة تفاصيل وتخصصات المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة 2023.

 يرصد لكم موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير خلال الساعات الماضية لمعرفة كم تبلغ مصاريف المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

txt

لطلاب الدبلومات الفنية.. تعرف على تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 2023

مصاريف المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة 2023

يستطيع الأن الآباء والأمهات معرفة كم تبلغ مصاريف المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة 2023 للتقديم فيه وتسجيل البيانات، حيث أن يعتبر المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة من ضمن المعاهد التي تعمل على تدريس كل ما يخص الزراعة وتطويرها، ونعرض لكم  مصاريف المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة 2023 للشعب المختلفة للتسهيل على الطلاب تسجيل البيانات.

تخصصات المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة 2023

  • عنوان المعهد: شبرا الخيمة – كلية الزراعة - جامعة عين شمس.
  • مدة الدراسة: 4 سنوات دراسية.

شعب المعهد (التخصص):

1- الشعبة العامة:  رقم طابع التنسيق (890/7)

أ. قسم الاقتصاد الزراعي والتعاوني.

التخصصات

الفرقة الثالثة

ب.إدارة المشروعات الزراعية والتسويق      

2 - الشعبة التربوية: رقم طابع التنسيق(857/5)

المؤهلات التي يقبلها المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة 

أ - الثانوية العامة الشعبة العلمية والطلاب الدارسين لمواد( كيمياء - أحياء - جيولوجيا وعلوم بيئية - مادة أدبية) وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية (علمي).

ب - الثانوية الزراعية نظام ( 3،5 )سنوات.

3- شعبة التسويق الدولي للمنتجات الزراعية : رقم طابع التنسيق (576/2)

4- شعبة نظم المعلومات الزراعية: رقم طابع التنسيق (577/0)

المؤهلات التي يقبلها:

يقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتيها.

المعهد العالي للتعاون الزراعي شبرا الخيمة التعاون الزراعي مصاريف المعهد العالي للتعاون الزراع مصاريف المعهد العالي للتعاون الزراعي

مواد متعلقة

لطلاب الدبلومات الفنية.. تعرف على تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 2023

هيئة الرعاية الصحية تستقبل وفد المعهد العالى لإعادة التأهيل النفسى والحركى بفرنسا (ISRP)

تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 2023 لطلاب الدبلومات الفنية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.. اتحاد جدة يتقدم بعرض خيالي لضم صلاح

أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 23-8-2023

مستشار رئيس الجمهورية: متحور "EG-5.2" سريع الانتشار ولا يحتاج لإجراءات وقائية إضافية

أسعار الزيت بكل أنواعه اليوم الأربعاء فى السوق المصرية

"معلومات الوزراء": الدولة بصدد الإعلان قريبًا عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الموهبة رأس المال المؤجل

مؤمن المحمدي

التأويل وتلبيس العمة

د. منى حلمى

نار .. ونور

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)