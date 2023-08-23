مصاريف المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة 2023 والتخصصات المطلوبة

مصاريف المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة 2023، من ضمن الأسئلة التي تم تداولها خلال الساعات الماضية للتقديم وتسجيل البيانات، وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور والطلاب بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة كم تبلغ مصاريف المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة 2023.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من الطلاب والأباء والامهات لمعرفة تفاصيل وتخصصات المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة 2023.

يرصد لكم موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير خلال الساعات الماضية لمعرفة كم تبلغ مصاريف المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

مصاريف المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة 2023

يستطيع الأن الآباء والأمهات معرفة كم تبلغ مصاريف المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة 2023 للتقديم فيه وتسجيل البيانات، حيث أن يعتبر المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة من ضمن المعاهد التي تعمل على تدريس كل ما يخص الزراعة وتطويرها، ونعرض لكم مصاريف المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة 2023 للشعب المختلفة للتسهيل على الطلاب تسجيل البيانات.

تخصصات المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة 2023

عنوان المعهد: شبرا الخيمة – كلية الزراعة - جامعة عين شمس.

مدة الدراسة: 4 سنوات دراسية.

شعب المعهد (التخصص):

1- الشعبة العامة: رقم طابع التنسيق (890/7)

أ. قسم الاقتصاد الزراعي والتعاوني.

التخصصات

الفرقة الثالثة

ب.إدارة المشروعات الزراعية والتسويق

2 - الشعبة التربوية: رقم طابع التنسيق(857/5)

المؤهلات التي يقبلها المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة

أ - الثانوية العامة الشعبة العلمية والطلاب الدارسين لمواد( كيمياء - أحياء - جيولوجيا وعلوم بيئية - مادة أدبية) وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية (علمي).

ب - الثانوية الزراعية نظام ( 3،5 )سنوات.

3- شعبة التسويق الدولي للمنتجات الزراعية : رقم طابع التنسيق (576/2)

4- شعبة نظم المعلومات الزراعية: رقم طابع التنسيق (577/0)

المؤهلات التي يقبلها:

يقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتيها.