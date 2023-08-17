الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قائمة المعاهد الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى بنظام المرحلتين

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن قائمة المعاهد الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي بنظام المرحلتين (2 + 2) وجاءت كالتالي:

■ المعاهد التابعة لقطاع العلوم الصحية التطبيقية والتمريض:

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا.

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج. 

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف.

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين.

المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف.

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر.

■ المعاهد التابعة لقطاع المعاهد التجارية:

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى.

المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بأخميم – سوهاج.

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدنية بدر.

■ المعاهد التابعة لقطاع المعاهد الصناعية والهندسية:

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل.

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف.

■ المعاهد التابعة لقطاع السياحة والآثار:

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.

 

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