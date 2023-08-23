قائمة مصاريف تجارة bis طنطا 2023 انتظام وانتساب وباقي محافظات مصر

مصاريف تجارة bis طنطا 2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر السيرش عنها خلال الساعات الماضية من قبل الكثير، وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة طنطا وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة مصاريف تجارة bis طنطا 2023 وباقي محافظات مصر ليتمكن الطالب من تسجيل بياناته والتقديم.

كلية تجارة bis طنطا

وتزامناً مع اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة طنطا لمعرفة تفاصيل وتكلفة مصاريف كلية تجارة bis طنطا 2023، لذلك يرصد موقع “الدستور” خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها وتشمل مصاريف تجارة bis طنطا 2023 وأوراق التقديم للإلتحاق بالكلية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

مصاريف تجارة bis طنطا 2023

يستطيع الأن الآباء والأمهات معرفة كم تبلغ مصاريف تجارة bis طنطا 2023 وفي باقي محافظات مصر، للتسهيل على الطالب التسجيل وتقديم الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية تجارة bis جامعة طنطا:

مصاريف تجارة bis طنطا انتظام :

البنات : 1690 + 8250 + رسوم سحب الملف= حوالي 10 ألف جنيه مصري

البنين : 1703 + 8250 + رسوم سحب الملف= حوالي 10 آلاف و200 جنيه مصري

مصاريف تجارة bis طنطا انتساب

البنات : 2005.5 + رسوم سحب الملف - حوالي 10 ألف جنيه مصري

البنين : 2018 + 8250 + رسوم سحب الملف - حوالي 10 ألف و200 جنيه مصري.



مصاريف تجارة bis لجميع الجامعات

تسديد رسوم بالكلية دبلومات 25 جنيها.

تسديد رسوم بالجامعة التحول الرقمي 840 جنيها.

تسديد رسوم بالجامعة تمهيدي ماجستير 25 جنيها.

تسديد رسوم بالكلية قسم الحاسب الآلي 350 جنيها.

تسديد رسوم بالجامعة تمهيدي دكتوراه 25 جنيها.

مضاف إليها رسوم الالتحاق بالمراحل المختلفة 200 جنيها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية تجارة bis جامعة طنطا 2023

يوجد بعض الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية تجارة bis جامعة طنطا وتشمل الأرواق ما يلي:

1 - شهادة الثانوية العامة الأصلية مع 10 نسخ مطبوعة من الشهادة الأصلية.

2 - 10 صور شخصية للطالب.

3 - بطاقة ترشيح للطالب من مكتب التنسيق.

4 - شهادة ميلاد أصلية للطالب مع مجموعة من الصور.

5 - دفع الرسوم المستحقة وإرفاق إيصالات السداد من جهة شؤون الطلاب.