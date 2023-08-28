الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الجامعة المصرية اليابانية: 95% من إمكانات مصر البحثية في الجامعات

رئيس الجامعة المصرية
رئيس الجامعة المصرية اليابانية من الحدث

شارك الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في فعاليات مؤتمر "تنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات والوظائف المستقبلية" والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتمكين الشباب)، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ومنظمة اليونيسف مصر، وشركة ميكروسوفت مصر، بمشاركة وفود 13 دولة عربية، ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023.

 

تقديم تعليم بمواصفات عالمية
 

 وتحدث رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا،  فى الجلسة الرابعة بعنوان "دور المؤسسات التعليمية والتدريبية في تعزيز المهارات واكتساب مهارات جديدة ومدي توافقها مع سوق العمل"،  مناقشا وظائف المستقبل ودور الجامعات فى تأهيل الخريجين للمنافسة فى سوق العمل محليًا ودوليًا، موضحا أن الاستحواذ على فرص العمل الدولية يتطلب أن تقدم تعليمًا بمواصفات عالمية.

واضاف أن 80% من إمكانات البحث والتطوير فى دولة مثل كوريا الجنوبية في المصانع وليس في الجامعات، ولذلك كتير من براءات الاختراع فيها يكون باسم الشركات وليس الجامعات، أما فى مصر  فإن 95% من إمكانياتها البحثية في الجامعات والمراكز البحثية.

التعليم العالي من أهم مؤسسات الدولة

وأشار إلى أن مؤسسات التعليم العالى فى مصر من أهم مؤسسات الدولة فى تحقيق رؤية مصر 2030 موضحًا أن من اهداف رؤية مصر 2030 أن تكون  مصر في مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، و إيجاد فرص عمل لائقة وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المصرية والتى تعود بالنفع على الاقتصاد.

ولفت أن المؤشرات الديموجرافية تشير إلى أن مصر  لديها ثروة كبيرة من الشباب وحسن استغلال هذه الثروة عن طريق التعليم الجيد يجعل هذه الثروة تعود بالنفع الكبير جدًا على الصناعة وعلى الدولة، موضحًا أن المؤشرات الديموغرافية تشير إلى أن مصر خلال 10 سنوات كل شخص يحال إلى  التقاعد يقابله ثلاث شباب يرغبون فى الحصول على فرصة عمل.

وأوضح أن الاستحواذ على فرص العمل الدولية ليس صعب لأن المؤشرات في أوربا في خلال 10 سنوات تشير إلى أن كل شخص يحال الى المعاش يقابله شاب واحد يدخل سوق العمل وهذا يتطلب أن يكون التعليم لدينا جيد جدًا وبالمقاييس العالمية ولابد أن تكون المناهج أقرب ما يكون لمناهج  الدول الاجنبية التى نسعى لاقتحام سوق العمل.

الجامعة المصرية اليابانية الشباب والرياضة تنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات منظمة اليونيسف عام الشباب العربي

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