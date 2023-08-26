"المصرية اليابانية" تحصد المركز الأول بين 51 جامعة ومركزًا بحثيًا

حصدت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المركز الأول على مستوى الإقليم الشمالي في مسابقة "MOSAIC" لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة، والتي شارك بها 39 جامعة حكومية، وخاصة، وأهلية، و12 مركزًا ومعهدًا وهيئة بحثية، بإجمالي 51 جامعة ومركزًا بحثيًّا.

تم الإعلان عن نتائج المسابقة اليوم، خلال فعاليات الحفل الذي نظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والذي شهده الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن سعادته بفوز الجامعة بالمركز الأول على مستوى الإقليم الشمالي، موضحًا أن ذلك يأتي تتويجًا لجهود الجامعة في دعم الصناعة الوطنية لزيادة القيمة المُضافة لها للاقتصاد القومي، ونتاج لدعم مجلس أمناء الجامعة واستثمار الخبرات اليابانية ووجود نخبة من أبرز العلماء ضمن أعضاء هيئة التدريس وإداريين متميزين وامتلاك الجامعة لمعامل متطورة ومراكز تميز على أعلى مستوى.

دعم الابتكار والإبداع

وأضاف أن الجامعة تضع أولوية لدعم الابتكار والإبداع، وإيجاد حلول ابتكارية لمشاكل الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن من أهم التخصصات التي تدعم الاقتصاد المصرى صناعات الخدمات المبنية على تكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن الجامعة يوجد بها أربعة مراكز لدعم الصناعة، وهي مركز "سينتك" للاستشارات، كما يوجد بها مركز لعمل القياسات، فضلًا عن وحدة تدريب الصناعة والحاضنة التكنولوجية التى تعمل على ربط البحث العلمي بالصناعة لدعم التنمية المستدامة.

كليات وبرامج الجامعة

جدير بالذكر أن الجامعة تضم الكليات والبرامج التالية:

- كلية الهندسة: برامج هندسة الإلكترونيات، وهندسة الاتصالات، وهندسة الحاسوب، هندسة القوى المحركة، الهندسة الصناعية وهندسة التصنيع ، هندسة الميكاترونيات، هندسة علوم المواد، الهندسة الكيميائية وهندسة البتروكيماويات، هندسة مصادر الطاقة، الهندسة البيئية، الهندسة الطبية والمعلوماتية الحيوية.

- كلية الإدارة الدولية والإنسانيات: برنامجي المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الموارد البشرية.

- كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات 4 برامج هي: علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات وشبكات الحاسب والأمن السيبراني والمعلوماتية الحيوية.

- برنامج هندسة العمارة المستدامة.

- برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دى للصيدلة).

- برامج بكالوريوس الفن والتصميم.