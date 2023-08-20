الجامعة المصرية اليابانية تستضيف وفدًا من الطلاب اليابانيين في البرنامج الصيفي

قال الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إنه في إطار تنظيم الجامعة للبرنامج الصيفي لعام 2023 للطلاب الأجانب والذي ينظمه مكتب العلاقات الدولية والإقليمية بالتعاون مع مركز الآداب الحرة والثقافة بالجامعة تستضيف الجامعة وفدًا من الطلاب الوافدين يضم 26 طالبًا وطالبة، موضحًا أن 25 منهم من الطلاب اليابانيين، بالإضافة إلى طالب صيني الجنسية، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 24 أغسطس 2023 لدراسة اللغة العربية والتعرف على الثقافة والحضارة المصرية وزيارة أهم معالم الاسكندرية والقاهرة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الطلاب اليابانيين المشاركين بالبرنامج من كبرى الجامعات في اليابان من جامعات (أوساكا، ريتسوميكان، صوفيا، تسوكوبا، طوكيو متروبوليتان، طوكيو للدراسات الأجنبية، وجامعة كيو).

وأضاف أن الجامعة تحرص خلال فترة البرنامج على إتاحة عدد من النشاطات الأكاديمية والثقافية والترفيهية المختلفة للطلاب الوافدين لتعزيز التبادل الثقافي والعلمي وممارستهم اللغة العربية من خلال مشاركتهم الطلاب المصريين في مختلف الأنشطة التفاعلية والمحاضرات التعليمية.