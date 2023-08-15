76 % للصيدلة و72% للهندسة.. تنسيق القبول بكليات وبرامج الجامعة المصرية اليابانية

أعلن الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ببرج العرب في الإسكندرية، عن الحد الأدني للقبول بكليات وبرامج الجامعة فى العام الجامعى الجديد 2023/2024 موضحًا الحد الأدنى للقبول فى كل برنامج من برامج كليات الجامعة المصرية اليابانية.

تنسيق القبول ببرامج الجامعة

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الحد الأدنى لكل برنامج كما يلي:

-كلية الصيدلة (فارم دي) "شعبة علوم" 76%.

-برامج كلية الهندسة " شعبة رياضة " 72%.

-برنامج هندسة العمارة المستدامة " شعبة رياضة " 70 %.

-برامج كلية الحاسب ونظم المعلومات " شعبة علوم" 74%.

-برامج كلية الحاسب ونظم المعلومات "شعبة رياضة" 72%.

-برامج كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات " أدبى -علوم -رياضة " 62%.

-برامج كلية الفنون والتصميم ؜" شعبة علوم ورياضة " 62%.

-برامج كلية العلوم الأساسية والتطبيقية "شعبة علوم ورياضة " 62%.

وأضاف الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، أنه يشترط أيضا للقبول فى أى برنامج اجتياز الطالب اختبارات القبول العامة والتخصصية للبرنامج والتى تعقد بمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية.

برامج كليات الجامعة المصرية اليابانية

تضم كليات الجامعة المصرية اليابانية برامج مدارس الهندسة وتشمل: برامج هندسة الإلكترونيات، وهندسة الاتصالات، وهندسة الحاسب، هندسة القوى المحركة، الهندسة الصناعية وهندسة التصنيع ، هندسة الميكاترونيات، هندسة علوم المواد، الهندسة الكيميائية وهندسة البتروكيماويات، هندسة مصادر الطاقة، الهندسة البئية، الهندسة الطبية والمعلوماتية الحيوية.

كما تقدم كلية الادارة الدولية والانسانيات بالجامعة برنامجى المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات وادارة الموارد البشرية، وتضم كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، 4 برامج هى علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى، وتكنولوجيا المعلومات وشبكات الحاسب والأمن السيبرانى والمعلوماتية الحيوية، وتقدم الجامعة للطلاب برنامجى هندسة العمارة المستدامة وبرنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دى للصيدلة)كما تقدم الجامعة برامج بكالوريوس الفن والتصميم.