وزير الشباب: نعمل على تنمية مهارات الشباب ونسير بشكل جدي نحو ملتقيات التوظيف

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن ملتقيات التوظيف التي تتم بالتعاون مع عدة جهات تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب وحل جميع المشكلات التي تواجههم، مشيرًا إلى أن الدولة تنمي وتقيم مشروعات كبيرة، يكون الشباب عامل أساسي بها، ويتم ذلك في كل أنحاء مصر والإسكندرية.

وأضاف "صبحي" خلال افتتاح ملتقى توظيف الشباب بالإسكندرية، يسعدنا أن نكون اليوم في الإسكندرية واللقاء مع عدد كبير من الشباب الذي جاء اليوم قائلًا: "شكرًا للشباب الذي ينمي قدراته ويبحث عن الوظيفة المناسبة له، ويعمل على التطوير من نفسه وتنمية الذات، وهو ما نحفز به جميع شبابنا من خلال مبادرتنا الدائمة".

وقال وزير الشباب: “مشاكلنا هي كل مشاكل العالم لا تقتصر على مصر فقط، ويتم التعاون مع العديد من الجهات لتوفير متطلبات الشباب، نتعاون للوصول مع مستهدفات مستقبلية، وهو ما يتم من خلال منصة توظيف مصر والتعاون مع منظمة العمل الدولية لتوفير وظائف كثيرة”.

وتابع إننا سعداء بهذا الجزء من التوظيف، وسوف يتم تكرار هذا الملتقى في عدة أماكن في الإسكندرية، مؤكدًا على استمرار هذا النشاط وسوف يتم تكملته بشكل جدي، ومتابعته المستمرة، فليس لنا حدود ونعمل على ما يتطلبه الشباب، ومن خلال مراكز الشباب نعمل على رفع الوعي لتكون مراكز خدمة مجتمع تستوعب الجميع ومن بينها ملتقيات التوظيف.

وأشار صبحي، إلى أن الإسكندرية بها كثافة شبابية كبيرة، وهناك جهد كبير يبذل من محافظة الإسكندرية، كما يتم من خلال وزارة الشباب العديد من المبادرات منها برنامج البحث عن وظيفة، مشواري، أندية السكان، وجميعها ترتبط ترتبط بوظائف المستقبل.

محافظ الإسكندرية: الملتقيات بداية مهمة للعمل والتوظيف

ومن جانبه رحب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بجميع شركاء التعاون في ملتقى الشباب للتوظيف مشيرًا إلى أن تعيين الشباب من أهم الموضوعات التي تلمس العديد من الأسر المصرية.

وأشار إلى أن الإسكندرية يوجد بها وظائف كثيرة مفتوحة في مدينة برج العرب والعامرية لجميع المؤهلات، ويتم التواصل بين المصانع والمحافظة لطرح العديد من الوظائف، ولكن تكون مشكلة الشباب هي بعد تلك المنطقتين عن وسط الإسكندرية.

وقال إن هذه الملتقيات تقدم للشباب المشورة والمساعدة لدخول سوق العمل، واليوم يتواجد أكثر من 30 شركة عارضة، بـ700 وظيفة، وهي نقطة بداية للبدء والعمل.

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة