شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء الأربعاء، حفل تخرج طلاب كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، وقناصل الدول.

وفي كلمته، قدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجميع الخريجين وذويهم؛ متمنيًا لهم المزيد من النجاح، وأن يكونوا دائما ممثلين مشرفين لأوطانهم وقادة متميزين في المستقبل، لافتاً إلى أن خريجي الأكاديمية خير سفراء لمصر في دول العالم.

وتوجه "الشريف" بخالص التحية إلى رئيس اﻷكاديمية، وأعضاء هيئة التدريس على ما بذلوه من جهد مع الطلاب طوال فترة دراستهم، مؤكدًا أن الأكاديمية مؤسسة علمية عريقة ومتميزة، ونفتخر جميعا بتواجدها في الإسكندرية.



وأشار إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري استطاعت على مدار ما يقرب من 50 عامًا أن تواكب الإيقاع العالمي السريع في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، كما إنها حققت تطورًا عظيمًا منذ نشأتها لتصبح إحدى المنظمات المتخصصة، وبيت الخبرة رفيع المستوى تابع لجامعة الدول العربية، وهذا جعل من خريجيها خير سفراء لمصر في دول العالم.

وكان قد ناقش محافظ الإسكندرية، اليوم، مع ممثلي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تدشين مبادرة لإقامة مسابقة بين شواطىء الإسكندرية في إدارة المخلفات،

وأوضح الدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن المسابقة المقرر إقامتها بين شواطىء الإسكندرية لإدارة المخلفات والتي ستقام تحت محافظ الإسكندرية ووزارة البيئة، تأتي في إطار تنفيذ الأكاديمية لمشروع تومالي "اسهامات أنظمة إدارة المخلفات للسياحة المستدامة وحماية الأنظمة البيئية البحرية".



وأضاف أن مشروع تومالي يهدف إلى بناء شبكة دولية ومحلية لمعالجة المخلفات البيئية وتطوير وانشاء حلول مستدامة لإدارة المخلفات في قطاع السياحة بشمال إفريقيا وكذلك حماية الأنظمة البيئية البحرية ليؤدي في النهاية إلي تحسينات اقتصادية وصحية وبيئية.

محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخرج كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية

محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخرج كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية

محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخرج كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية