بمشاركة 240 فريقا.. "العربية للعلوم" تختتم منافسات مسابقة للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية

اختتمت منافسات المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية ECPC 2023، و التي نظمتها الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الفترة من 6 -19 أغسطس 2023 .

وكرم الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري"، وبيل باوتشر رئيس ECPC والمدير التنفيذي للمسابقة، الفائزين من الطلبة، وذلك في الحفل الختامي الذي أقيم أمس، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير، بحضور الدكتور يسري الجمل وزير التعليم الأسبق اللواء محمود مصطفى عيسى مستشار محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة إسماعيل مستشار رئيس الأكاديمية للمعلوماتية، والدكتور أحمد الشناوي عميد المركز الإقليمي المعلوماتية وممثلي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والجامعات وصندوق الابتكار والرعاة .

وأعرب رئيس "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري"، عن سعادته بحماس الطلاب وشغفهم الذي ظهر واضحًا طوال فترة المسابقة، كما أشاد بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما وجه الشكر للمشاركين وشركاء النجاح والمسؤولين بالمركز الإقليمي للمعلوماتية و المشرفين على الطلاب، وكذلك لجنة التحكيم.

- المسابقة تعتمد على إيجاد حلول برمجية يمكن أن تساعد في تبسيط المسائل

وأوضح "عبد الغفار" أن المسابقة تعتمد على إيجاد حلول برمجية يمكن أن تساعد في تبسيط المسائل من خلال استخدام الخوارزميات والرياضيات لإنشاء الحل الأمثل لمشكلة معروضة في حدود زمنية.

وأشار رئيس الأكاديمية إلى أن المسابقة شهدت مشاركة 240 فريقًا من أصل 2500 فريق (عشرة آلاف طالب وطالبة) من 96 جامعة ومعهد، وسيتأهل الفرق الثلاثون الأوائل الفائزون بنهائيات المسابقة للبطولة الإفريقية العربية للبرمجيات ACPC 2023، والتى سوف تقام بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2023 تحت رعاية رئيس الجمهورية والمؤهلة بالتبعية للمسابقة الدولية للبرمجيات ICPC.



من جانبه قال بيل باوتشر رئيس ECPC و المدير التنفيذي للمسابقة|، نحن سعداء بالتعاون مع الأكاديمية العربية التي نعمل معها سويًا متوجهًا بالشكر للدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية وفريق العمل علي الدعم للمسابقة للخروج بهذه الصورة الرائعة.

- فكرة المسابقة تعتمد على تنمية قدرات الطلاب على استخدام طرق الحل المنهجي

من جانبه أوضح الدكتور أسامة إسماعيل مستشار رئيس الأكاديمية للمعلوماتية أن فكرة المسابقة تعتمد على تنمية قدرات الطلاب على استخدام طرق الحل المنهجي وخوارزميات الحاسب لحل المشكلات الصناعية عن طريق كتابة برنامج لحل المشكلات بأفضل طريقة في أقل وقت ممكن ويتكون كل فريق من عدد 3 طلاب ومدرب.

ولفت إلى أنه في هذه المسابقة يعمل الطلاب بشكل جماعي لحل أكبر عدد من المسائل في أقل وقت ممكن باستخدام جهاز حاسب آلي واحد لكل فريق خلال فترة المسابقة والتي تستمر لمدة 5 ساعات متواصلة.

يشار إلى أن الأكاديمية تنظم البطولة الإفريقية و العربية سنويا تحت رعاية رئيس الوزراء, وهذا العام سوف تقوم بتنظيم البطولة الدولية للبرمجة ICPC 2023 بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر 2023 تحت رعاية رئيس الجمهورية.