الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الشريف يناقش تدشين مسابقة بين شواطئ الإسكندرية لإدارة المخلفات

اجتماع محافظ الإسكندرية
اجتماع محافظ الإسكندرية

ناقش اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مع ممثلي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تدشين مبادرة لإقامة مسابقة بين شواطئ الإسكندرية في إدارة المخلفات، بالتنسيق مع وزارة البيئة، وذلك في إطار رؤية الدولة لمواجهة التغيرات المناخية. 

وخلال الاجتماع، قال اللواء محمد الشريف، إنه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فإن المحافظة حريصة على إطلاق العديد من الفعاليات لمواجهة خطر التغييرات المناخية. 

تكثيف الحملات التوعوية 

وثمَّن الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار رؤية مصر 2030 وتنفيذا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وشدد محافظ الإسكندرية، على أهمية تكثيف الحملات التوعوية واستخدام جميع وسائل الإعلام بمخاطبة وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.  

وأضاف أن المحافظة شهدت تطورًا كبيرًا في قطاع النظافة ممثلة في شركة نهضة مصر وذلك عن طريق زيادة أعداد صناديق القمامة وتكثيف الجمع الدوري بشوارع الإسكندرية.

حماية الأنظمة البيئية البحرية 

من جهته، أوضح الدكتور علاء عبدالباري، نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن المسابقة المقرر إقامتها بين شواطئ الإسكندرية لإدارة المخلفات والتي ستقام تحت رعاية محافظ الإسكندرية ووزارة البيئة، تأتي في إطار تنفيذ الأكاديمية لمشروع تومالي "إسهامات أنظمة إدارة المخلفات للسياحة المستدامة وحماية الأنظمة البيئية البحرية".

وأضاف أن مشروع "تومالي" يهدف إلى بناء شبكة دولية ومحلية لمعالجة المخلفات البيئية وتطوير وإنشاء حلول مستدامة لإدارة المخلفات في قطاع السياحة بشمال إفريقيا، وكذلك حماية الأنظمة البيئية البحرية ليؤدي في النهاية إلى تحسينات اقتصادية وصحية وبيئية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامح رياض، رئيس جهاز شئون البيئة، وعبدالوهاب محمد، مدير العام للسياحة والآثار، وممثلي شركة نهضة مصر، والمهندسة نيفين الليثي، مسؤول ملف التغيرات المناخية بالمحافظة.

محافظ الإسكندرية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا التغيرات المناخية الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية مصر 2030 الحملات التوعوية شواطئ الإسكندرية

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