18 حملة لتنظيف شواطئ الإسكندرية والتوعية بخطورة إلقاء المخلفات خلال عامين

شهد شاطئ البيطاش العام “شهر العسل” غرب الإسكندرية، أمس، حملة لتنظيف الشاطئ من المخلفات، بمشاركة عدد من المتطوعين، كما تمت توعية المواطنين من رواد الشاطئ بخطورة إلقاء المخلفات والأكياس البلاستيكية في مياه البحر وعلى البيئة.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعمل على دعم جميع المبادرات التي تأتي في إطار رؤية الدولة لحماية البيئة وتنظيف الشواطئ من المواد البلاستيكية وتوعية رواد الشواطئ، بخطورة استخدام المواد البلاستيكية في الحياة العامة، وكذلك خطورة إلقاء المخلفات والأكياس البلاستيكية داخل مياه البحر.

وأشار المحافظ، في بيان، اليوم الإثنين، إلى أن هناك العديد من الفعاليات التي تم تنظيمها على الشواطئ لتوعية رواد الشواطئ بعدم إلقاء المخلفات في البحر، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ 18 حملة لتنظيف شواطئ الإسكندرية على مدار العامين الماضيين.

وشهد حملة التوعية وتنظيف شاطئ البيطاش العام؛ الدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والدكتور سامح رياض وكيل وزارة البيئة.

وكان قد شهد شاطئ السرايا العام، في يونيو الماضي، فعاليات تنظيف شاطئ وقاع البحر، أطلقها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك بمشاركة 100 متطوع من الشباب وأطفال المدارس والقادرون باختلاف، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ومؤسسات المجتمع المدني، ضمن احتفالات اليوم العالمي للبيئة.

وقدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى جميع الجهات المشاركة في الحدث، مشيرًا إلى أن تنظيف قاع الشواطئ من الموضوعات التي يهتم بها العالم أجمع.

وتضمنت الفعاليات تنظيف قاع البحر من المخلفات الصلبة والبلاستيكية، بمشاركة 20 غطاسا من فريق المبادرات المجتمعية والغواصين المتطوعين، كما تم توزيع شنط قماشية كبديل للأكياس البلاستيكية على رواد الشاطئ تأكيدا علي أهمية إيجاد بدائل للأكياس البلاستيكية.

حملة تنظيف شاطئ البيطاش

حملة تنظيف شاطئ البيطاش

حملة تنظيف شاطئ البيطاش