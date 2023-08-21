الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يستقبل أبطال المصارعة بعد المشاركة فى بطولة العالم (صور)

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أبطال منتخبنا الوطني تحت 20 عامًا بعد مشاركة متميزة في بطولة العالم للمصارعة الرومانية بالأردن، وذلك بمطار القاهرة الدولي.

وهنأ صبحي مصطفى حسين، لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية بعد حصوله الميدالية الذهبية في وزن ٦٧ كجم، وفكري عيسي من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي؛ لحصوله علي الميدالية البرونزية ببطولة العالم للمصارعة الرومانية بالأردن، في وزن ١٣٠ كجم.

وأشاد صبحي بمستوى جميع اللاعبين واللاعبات الذين شاركوا بالبطولة، وقدموا أداءً متميزا في مشاركتهم، مجددًا تأكيده علي دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية، وتحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات على المستوى الدولي.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل دومًا علي تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية، والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.


 

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