رئيس جامعة الأقصر يوافق على طلبات علاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين

عقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم، الاجتماع الدوري لمجلس صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وأسرهم بجامعة الأقصر، حيث تناول الاجتماع عددا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال بهدف التوصل إلى قرارات بشأنها، ومناقشة المطالبات المالية المقدمة من الأعضاء، والخاصة بالعمليات والإشاعات والتحاليل والأدوية التي تم صرفها الفترة السابقة لعلاجهم ولعلاج ذويهم.

ووافق رئيس جامعة الأقصر، على طلبات علاج أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المرضى، مشدداً على ضرورة استيفاء جميع الأوراق، والمستندات المطلوبة، لقرارات العلاج الصادرة عن الصندوق.

واختتم طلاب جامعة طيبة التكنولوجية، مشاركتهم في فعاليات معسكر إعداد القيادات الطلابية بالجامعات التكنولوجية لمناهضة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، المقام بمركز إمبابة لعلاج الإدمان، تحت رعاية وزارة التعليم العالي، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، تحت إشراف الدكتورة صباح محمد، عضو هيئة التدريس بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وإيمان دردير، مسؤول رعاية الطلاب المركزية، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية

وقالت إيمان دردير، مسئول رعاية الطلاب المركزية، إن اليوم الختامي للمعسكر، شهد عرض طلاب الجامعة، فكرة حول خفض الطلب على المخدرات، وهي الجامعة الوحيدة من بين الجامعات المشاركة التي قدمت فكرة عن الإدمان، ونالت استحسان القائمين على الصندوق، ووعدوا باختيارها ضمن المشاريع التي سيدعمها الصندوق، وهى الآن قيد الدراسة، كما التقى الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم التكنولوجي طلاب الجامعات المشاركة، وأجاب عن استفساراتهم وجرى تسليم شهادات الطلاب المشاركين، شهادات تقدير.

يذكر أن المعسكر التثقيفي تضمن محاضرات عن إحصائيات الإدمان وأنواع العقاقير، والمواد المخدرة وورش عمل، والتعريف بالأماكن التابعة لصندوق مكافحة الإدمان بالجمهورية، كما تخلل المعسكر أنشطة ترفيهية مثل كرة القدم، وتنس الطاولة وورش عمل وندوات، وأيضًا مسابقة علمية تكنولوجية لكل جامعة بواقع 2 نموذج من المشاريع العلمية وسيتم عمل معرض لها.