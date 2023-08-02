الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يوافق على طلبات علاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين

الدكتور حمدي محمد
الدكتور حمدي محمد حسين

عقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم، الاجتماع الدوري لمجلس صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وأسرهم بجامعة الأقصر، حيث تناول الاجتماع عددا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال بهدف التوصل إلى قرارات بشأنها، ومناقشة المطالبات المالية المقدمة من الأعضاء، والخاصة بالعمليات والإشاعات والتحاليل والأدوية التي تم صرفها الفترة السابقة لعلاجهم ولعلاج ذويهم.

ووافق رئيس جامعة الأقصر، على طلبات علاج أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المرضى، مشدداً على ضرورة استيفاء جميع الأوراق، والمستندات المطلوبة، لقرارات العلاج الصادرة عن الصندوق.

واختتم طلاب جامعة طيبة التكنولوجية، مشاركتهم في فعاليات معسكر إعداد القيادات الطلابية بالجامعات التكنولوجية لمناهضة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، المقام بمركز إمبابة لعلاج الإدمان، تحت رعاية وزارة التعليم العالي، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، تحت إشراف الدكتورة صباح محمد، عضو هيئة التدريس بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وإيمان دردير، مسؤول رعاية الطلاب المركزية، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية

وقالت إيمان دردير، مسئول رعاية الطلاب المركزية، إن اليوم الختامي للمعسكر، شهد عرض طلاب الجامعة، فكرة حول خفض الطلب على المخدرات، وهي الجامعة الوحيدة من بين الجامعات المشاركة التي قدمت فكرة عن الإدمان، ونالت استحسان القائمين على الصندوق، ووعدوا باختيارها ضمن المشاريع التي سيدعمها الصندوق، وهى الآن قيد الدراسة، كما التقى الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم التكنولوجي طلاب الجامعات المشاركة، وأجاب عن استفساراتهم وجرى تسليم شهادات الطلاب المشاركين، شهادات تقدير.

يذكر أن المعسكر التثقيفي تضمن محاضرات عن إحصائيات الإدمان وأنواع العقاقير، والمواد المخدرة وورش عمل، والتعريف بالأماكن التابعة لصندوق مكافحة الإدمان بالجمهورية، كما تخلل المعسكر أنشطة ترفيهية مثل كرة القدم، وتنس الطاولة وورش عمل وندوات، وأيضًا مسابقة علمية تكنولوجية لكل جامعة بواقع 2 نموذج من المشاريع العلمية وسيتم عمل معرض لها.

رئيس جامعة الأقصر الأجتماع الدوري الأسبوعي مجلس صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس جدول الأعمال أعضاء هيئة التدريس

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة إغلاق المدارس يوم الأحد من كل أسبوع ترشيدًا للكهرباء

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات ضباط مباحث «أمن البحيرة»

تفاصيل التحقيق مع 4 أجانب بتهمة التشاجر في مدينة نصر

أمن الإسكندرية تعلن الحركة الداخلية لتنقلات الضباط داخل اقسام الشرطة

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس