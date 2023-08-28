الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط تنسيق الثانوية العامة 2023 لكليات المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية والدبلومات

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي عن تنسيق الثانوية العامة 2023 للمرحلتين الأولى والثانية، وينتظر طلاب المرحلة الثالثة ثانوية عامة فتح باب كتابة الرغبات لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية على أن يتم إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة خلال سبتمبر المقبل. 

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تنسيق الثانوية العامة 2023

رابط تنسيق الثانوية العامة 2023

خصصت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الالكتروني مع بداية تنسيق الثانوية العامة 2023 ، وسجل طلاب المرحلة الأولى والمرحلة الثانية ثانوية عامة تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني . 

وسيتمكن طلاب المرحلة الثالثة ثانوية عامة من تسجيل رغباتهم فور اعلان بدأ تسجيل  المرحلة الثالثة ثانوية عامة . 

ولتسجيل تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثالثة يستطيع الطلاب الضغط على رابط موقع التنسيق الإلكتروني.

 ، ثم اتباع التعليمات التي تظهر أمامه فور إعلان بدأ تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة ، حيث يعمل الرابط الآن لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الاولى والثانية . 

موعد بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و الكليات المتاحة لهم

موعد تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023 والكليات المتاحة لـ أدبي

موعد إعلان تنسيق المرحلة الثالثة 2023

يستطيع طلاب الثانوية العامة الدور الثاني وكذلك طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات و 5 سنوات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة لهذه المرحلة فور إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  موعد بدأ التقديم في هذه المرحلة ، حيث لم يؤكد بيان الوزارة حتى الآن موعد دقيق لبدأ تنسيق المرحلة الثالثة ثانوية عامة . 

ومن المتوقع أن يكون موعد تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة خلال سبتمبر المقبل بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني والذين ينتهوا من اداء امتحاناتهم غدًا الثلاثاء الموافق 29 أغسطس ، ولم تعلن وزارة التربية والتعليم  والتعليم الفني موعد إعلان نتيجة الدور الثاني الذي يحصل فيها الطالب على نصف درجة المادة التي رسب فيها فقط . 

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جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 والكليات المتاحة في التنسيق

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