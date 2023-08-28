الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023 والكليات المتاحة لـ أدبي

جريدة الدستور

ينتظر طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة بدأ مرحلة كتابة الرغبات عبر موقع التنسيق الالكتروني بعد أن أنتهت المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق وإعلان نتيجتهما.

وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023 والكليات المتاحة فيه . 

موعد تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023 والذي سيكون في سبتمبر المقبل بعد أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني وتظهر النتيجة ليتم بعدها تحديد موعد تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023 .

ويتيح تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023كتابة الرغبات لطلاب الثانوية العامة الذين لم يرشحهم مجموعهم للالتحاق بالمرحلة الثانية وكذلك طلاب الدور الثاني وطلاب الدبلومات الفنية . 

موعد التقديم للكليات 2023 وموعد بداية العام الدراسي الجديد

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

حددت وزارة التعليم العالي قائمة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وجاءت كليات الشعبة الأدبية كالتالي: 

تربية نوعية موسيقية بورسعيد

تربية رياضية بنات العريش

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية نوعية فنية مطروح

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية موسيقية حلوان

الفني التجارى بالعريش

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنين العريش

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية فنية أسوان

عالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية رياضية بنين مطروح

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية رياضية بنات السويس

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا  شعبة إدارة بشبرامنت

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

ويستطيع الطلاب الاطلاع على القائمة الكاملة لكليات المرحلة الثالثة ثانوية عامة من خلال زيارة صفحة وزارة التعليم العالي المصرية على الفيس بوك . 

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خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وشروط الالتحاق بالجامعات والمعاهد

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