الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وشروط الالتحاق بالجامعات والمعاهد

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

خطوات تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023 وشروط الالتحاق بالجامعات والمعاهد من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل عبر الساعات القليلة الماضية.

خطوات تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عقدت نهاية الأسبوع الماضى مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية، بحضور الطلاب وأوائل طلاب الدبلومات الفنية ووجود وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط إلكترونى لإتاحة تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023 ، في جميع التخصصات على مستوى الجمهورية.

خطوات تسجيل الرغبات 

1- الدخول على رابط تنسيق رغبات الدبلومات الفنية 2023 من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

2- تحديد نوع المؤهل في الدبلومات الفنية (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي) وتحديد السنوات، 3 سنوات أم 5 سنوات.

3- تسجيل رقم جلوس الطالب  والرقم السري.

4- يطلب الموقع من الطالب التأكد من بياناته المدونة في استمارة النجاح ومن ثم الضغط على (الخطوة التالية).

5- الاحتفاظ بالرقم السري الخاص بالطالب ، حتى يتمكن الطالب  من تعديل أي رغبة من رغباته قبل إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

6- في حال فقدان الطالب لاستمارة النجاح الخاصة به، أو الرقم السري،  عليه سرعة التوجه للإدارة العامة لشؤون الطلاب والامتحانات بوزارة التربية والتعليم، لاستخراج بدل فاقد.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري

شروط الالتحاق بالجامعات والمعاهد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدة شروط لكى يتمكن الطالب من التقديم فى تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وهى كالتالى:

 

1- يقبل الطلاب في معاهد وجامعات الدبلومات الفنية 2023، بناء على المفاضلة، وترتيب الرغبات، وبحسب مجموع الطلاب.

2-على الطالب الإطلاع على قائمة الكليات والمعاهد قبل البدء في كتابة الرغبات، وعلى الطالب معرفة أن كليات الانتساب الموجه من تجارة أو حقوق أو خدمة اجتماعية يتم بأسبقية المجموع.

3- يجب على الطالب المتقدم من الدبلومات الفنية 2023، أن يراعي التوزيع الجغرافي، ففي حين كتابة كلية أو معهد خارج التوزيع الجغرافي، يقوم مكتب التنسيق بالتواصل معه، وإخطاره بوجود خطأ ما، لابد من تعديله.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

- الدخول أولًا إلى الموقع الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

- الضغط على نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

- إدخال البيانات الشخصية الخاصة بالطالب وذلك للاطّلاع على نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

- إدخال اسم المدرسة والمنطقة التعليمية التابع لها  الطالب لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

- الضغط على عرض نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

خطوات تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023 تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الدبلومات الفنية 2023 تنسيق رغبات الدبلومات الفنية 2023 رغبات الدبلومات الفنية 2023

الأكثر قراءة

بعد الحديث عن ظهورها.. فاروق الباز يوضح حقيقة ظهور كائنات فضائية

الأجهزة الأمنية تبحث فى لغز جثة سيدة قنا المتحللة

لمرضى جرثومة المعدة.. تجنب هذه الأطعمة

"الباز": سد النهضة أكثر المواضيع التى تم التدليس فيها على الشعب المصرى

ننشر تفاصيل ورشة تطوير صناعة الأثاث فى دمياط

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ