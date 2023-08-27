خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وشروط الالتحاق بالجامعات والمعاهد

خطوات تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023 وشروط الالتحاق بالجامعات والمعاهد من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل عبر الساعات القليلة الماضية.

خطوات تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عقدت نهاية الأسبوع الماضى مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية، بحضور الطلاب وأوائل طلاب الدبلومات الفنية ووجود وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط إلكترونى لإتاحة تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023 ، في جميع التخصصات على مستوى الجمهورية.

خطوات تسجيل الرغبات

1- الدخول على رابط تنسيق رغبات الدبلومات الفنية 2023 من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

2- تحديد نوع المؤهل في الدبلومات الفنية (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي) وتحديد السنوات، 3 سنوات أم 5 سنوات.

3- تسجيل رقم جلوس الطالب والرقم السري.

4- يطلب الموقع من الطالب التأكد من بياناته المدونة في استمارة النجاح ومن ثم الضغط على (الخطوة التالية).

5- الاحتفاظ بالرقم السري الخاص بالطالب ، حتى يتمكن الطالب من تعديل أي رغبة من رغباته قبل إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

6- في حال فقدان الطالب لاستمارة النجاح الخاصة به، أو الرقم السري، عليه سرعة التوجه للإدارة العامة لشؤون الطلاب والامتحانات بوزارة التربية والتعليم، لاستخراج بدل فاقد.

شروط الالتحاق بالجامعات والمعاهد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدة شروط لكى يتمكن الطالب من التقديم فى تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وهى كالتالى:

1- يقبل الطلاب في معاهد وجامعات الدبلومات الفنية 2023، بناء على المفاضلة، وترتيب الرغبات، وبحسب مجموع الطلاب.

2-على الطالب الإطلاع على قائمة الكليات والمعاهد قبل البدء في كتابة الرغبات، وعلى الطالب معرفة أن كليات الانتساب الموجه من تجارة أو حقوق أو خدمة اجتماعية يتم بأسبقية المجموع.

3- يجب على الطالب المتقدم من الدبلومات الفنية 2023، أن يراعي التوزيع الجغرافي، ففي حين كتابة كلية أو معهد خارج التوزيع الجغرافي، يقوم مكتب التنسيق بالتواصل معه، وإخطاره بوجود خطأ ما، لابد من تعديله.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

- الدخول أولًا إلى الموقع الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

- الضغط على نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

- إدخال البيانات الشخصية الخاصة بالطالب وذلك للاطّلاع على نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

- إدخال اسم المدرسة والمنطقة التعليمية التابع لها الطالب لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

- الضغط على عرض نتيجة الدبلومات الفنية 2023.