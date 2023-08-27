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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد التقديم للكليات 2023 وموعد بداية العام الدراسي الجديد

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

بدأ التقديم للكليات 2023 حسب المجموع الذي حصل عليه طالب الثانوية العامة والذي رشحه للمرحلة التي قدم بها في مكتب التنسيق حيث انتهت المرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد التقديم للكليات 2023 والأوراق المطلوبة لذلك . 

موعد التقديم للكليات 2023 

بدأ التقديم للكليات 2023 مع إعلان المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة، وعقبه المرحلة الثانية والتي تم إعلان نتيجتها خلال الأيام الماضية ، وانتهى طلاب المرحلتين الأولى والثانية من اختيار كلياتهم وكذلك التقديم للكليات.

على أن يبدأ التقديم للكليات للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية وكذلك طلاب الدور الثاني ثانوية عامة عقب إعلان نتيجة الدور الثاني . 

وحددت وزارة التعليم العالي الأوراق المطلوبة لـ التقديم للكليات 2023 وهي نفسها الأوراق التي قدمها الطلاب على مدار السنوات الماضية، وهي صورة من بطاقة الترشيح، أصل شهادة الثانوية العامة 2023 وصورة منها، شهادة الميلاد وصورة منها، صورة البطاقة الشخصية، 6 صور حديثة 4*6، استمارة 2 جند «للذكور فقط»، دفع مصاريف الكلية، وملأ استمارة بيانات الطالب بدقة وتسليمها مع الملف بإدارة شؤون الطلاب.

اعرف موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

نتائج تقليل الاغتراب 2023 وشروط التحويل بين الكليات

موعد بداية العام الدراسي الجديد 

حدد المجلس الأعلى للجامعات موعد بداية العام الدراسي الجديد والذي يبدأ في نهاية سبتمبر المقبل، ووفق الخارطة الزمنية يبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024.

ووفق الخارطة الزمنية تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.

كما تجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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اعرف موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

التقديم للكليات وزارة التعليم العالي لمجلس الأعلى للجامعات داية العام الدراسي الجديد ثانوية عامة

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