تنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2023 والمستندات المطلوبة ورابط التقديم للكليات

ارتفعت معدلات البحث عن تنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2023 للاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023/2024 بعد إعلان تنسيق المراحل المختلفة لطلاب الثانوية العامة وكذلك تنسيق الجامعات الأهلية.

تنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2023

في هذا التقرير، نرصد تنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2023 وفق ما أعلنته الجامعة عن بيان الحدود لكليات الجامعة للعام الدراسي 2023/2024.

تنسيق كلية الطب البشري 86.7%

تنسيق كلية طب الأسنان 85.36%

تنسيق كلية العلاج الطبيعي 80.48 %

تنسيق ككلية الصيدلة 75.60 %

تنسيق كلية الطب البيطري 69.75 %

تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات (علمي علوم) 73.17 %

تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات (علمي رياضة) 67.56 %

تنسيق كلية الهندسة 68 %

تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 54.8 %

تنسيق التمريض 54.8 %

تنسيق كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية برنامج اللغة الإنجليزية والترجمة التخصصية 84.8 %

إجراءات القبول والقيد في جامعة المنوفية الأهلية

حددت جامعة المنوفية الأهلية عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها للتقديم فيها من طلاب الثانوية العامة وهي

التوجه إلى مقر الجامعة بالكيلو 70 طريق القاهرة اسكندرية الزراعي للحصول على إذن دفع لسداد قيمة طلب الالتحاق ( لمن لم يقم بسداده ) وقيمة القسط الأول من المصروفات وذلك عن طريق الفيزا بمقر الجامعة أو نقدا بأحد فروع البنك الوطني القطري QNB.

ثم تسليم أصول المستندات التالية

• أصل استمارة النجاح في الشهادة الثانوية 2022/2023

• أصل شهادة الميلاد

• الموقف من التجنيد (للذكور)

• (6) صورة شخصية للطالب المتقدم.

مع العلم أنه يتم غلق باب التقدم عند استكمال المقاعد المحدودة الشاغرة بالكليات، وتحسب أولوية شغل تلك المقاعد طبقا لأسبقية الدفع.

من خلال الموقع الخاص بجامعة المنوفية الأهلية.

يمكن الاطلاع على كافة الكليات المتاحة والاستعلام عن التفاصيل الخاصة بكل كلية يتقدم لها الطالب.