قائمة مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2023 - 2024 وتنسيق القبول لجميع الكليات

تصدرت مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2023-2024 والحد الأدنى للقبول في تنسيق كليات جامعة المنوفية الأهلية للعام الجامعي المقبل، قائمة بحث الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة والأزهرية خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع فتح باب التقديم بالكليات والجامعات.

مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2023

ويستعرض "الدستور" مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2023-2024 للعام الدراسي الجديد لجميع الكليات للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الشهادة الثانوية الأزهرية، وفقا لما حددت الجامعة، والتي جاءت على النحو التالي:-

مصاريف كلية الطب البشري جامعة المنوفية الأهلية:110000 جنيه.

مصاريف كلية طب أسنان جامعة المنوفية الأهلية:95000 جنيه.

مصاريف كلية صيدلة جامعة المنوفية الأهلية:90000 جنيه.

مصاريف كلية الطب البيطري جامعة المنوفية الأهلية:55000 جنيه.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي جامعة المنوفية الأهلية:90000 جنيه.

مصاريف كلية التمريض جامعة المنوفية الأهلية:40000 جنيه.

مصاريف كلية الهندسة جامعة المنوفية الأهلية:60000 جنيه.

مصاريف كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية جامعة المنوفية الأهلية:30000 جنيه.

مصاريف كلية الحاسوب والذكاء الأصطناعي جامعة المنوفية الأهلية:50000 جنيه.

مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية:40000 جنيه.

تنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2023

أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الحد الأدنى للقبول في الكليات بالجامعات الأهلية للعام الجامعي 2023-2024، وذلك بعد الاجتماع مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاء تنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2023 على النحو التالي:-