الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قائمة مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2023 - 2024 وتنسيق القبول لجميع الكليات

جامعة المنوفية الأهلية
جامعة المنوفية الأهلية

تصدرت مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2023-2024 والحد الأدنى للقبول في تنسيق كليات جامعة المنوفية الأهلية للعام الجامعي المقبل، قائمة بحث الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة والأزهرية خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع فتح باب التقديم بالكليات والجامعات.

مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2023

ويستعرض "الدستور" مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2023-2024 للعام الدراسي الجديد لجميع الكليات للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الشهادة الثانوية الأزهرية، وفقا لما حددت الجامعة، والتي جاءت على النحو التالي:

  • مصاريف كلية الطب البشري جامعة المنوفية الأهلية:110000 جنيه.
  • مصاريف كلية طب أسنان جامعة المنوفية الأهلية:95000 جنيه.
  • مصاريف كلية صيدلة جامعة المنوفية الأهلية:90000 جنيه.
  • مصاريف كلية الطب البيطري جامعة المنوفية الأهلية:55000 جنيه.
  • مصاريف كلية العلاج الطبيعي جامعة المنوفية الأهلية:90000 جنيه.
  • مصاريف كلية التمريض جامعة المنوفية الأهلية:40000 جنيه.
  • مصاريف كلية الهندسة جامعة المنوفية الأهلية:60000 جنيه.
  • مصاريف كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية جامعة المنوفية الأهلية:30000 جنيه.
  • مصاريف كلية الحاسوب والذكاء الأصطناعي جامعة المنوفية الأهلية:50000 جنيه.
  • مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية:40000 جنيه.

مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2023.. كيفية التقديم فيها

محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يتابعان استعدادات استقبال العام الجديد بالجامعة الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية تفتح باب التقديم يدويًا على كل كلياتها

إعلان نتيجة القبول بالمرحلة الأولى بجامعة المنوفية الأهلية

تنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2023

أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الحد الأدنى للقبول في الكليات بالجامعات الأهلية للعام الجامعي 2023-2024، وذلك بعد الاجتماع مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاء تنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2023 على النحو التالي:- 

  • تنسيق كلية الطب في جامعة المنوفية الأهلية 80%.
  • تنسيق طب الأسنان جامعة المنوفية الأهلية: 78%.
  • تنسيق كلية العلاج الطبيعي جامعة المنوفية الأهلية 76%.
  • تنسيق كلية الصيدلة جامعة المنوفية الأهلية 72%.
  • تنسيق كلية الطب البيطري جامعة المنوفية الأهلية 68%.
  • تنسيق كلية الهندسة جامعة المنوفية الأهلية 68%.
  • تنسيق كلية علوم الحاسب جامعة المنوفية الأهلية 62%.
  • تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية جامعة المنوفية الأهلية: 55%.
  • تنسيق كليات العلوم الأساسية جامعة المنوفية الأهلية: 55%.
  • تنسيق كليات الفنون التطبيقية جامعة المنوفية الأهلية: 55%.
  • تنسيق كلية الإعلام جامعة المنوفية الأهلية: 55%.
  • تنسيق كلية اللغات جامعة المنوفية الأهلية: 55%.
  • تنسيق كليات الاقتصاد جامعة المنوفية الأهلية: 55%.
  • تنسيق كلية التربية جامعة المنوفية الأهلية 55%.
  • تنسيق كليات العلوم الاجتماعية جامعة المنوفية الأهلية: 55%.
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