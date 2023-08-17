الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعلان نتيجة القبول بالمرحلة الأولى بجامعة المنوفية الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية
جامعة المنوفية الأهلية

أعلنت جامعة المنوفية الأهلية، نتيجة تنسيق الكليات التابعة لها، وأرسلت خطابات الترشيح للطلاب على البريد الإلكتروني مع التعليمات الخاصة بطريقة دفع المصروفات وأخر موعد لذلك.

إعلان نتيجة القبول بالمرحلة الأولى بجامعة المنوفية الأهلية.. الطب 88.17% والصيدلة 87.22%

وأوضح مصدر بجامعة المنوفية الأهلية، أن نتيجة التنسيق الداخلي جاءت كالآتي:-
كلية الطب 88.17%
كلية الأسنان 87.22%
كلية الصيدلة 85.73%
كلية العلاج الطبيعي86.22%
كلية الطب البيطري 82.93%
كلية الحاسبات والمعلومات شعبة علمي علوم 83.05%علمى وشعبة علمي رياضة 70.85%
كلية علوم التكنولوجيا الصحية  80.85%

وأصدرت جامعة المنوفية الأهلية بيان إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق الخاصة بطلاب الثانوية العامة 2022-2023.

وفي حال عدم اتمام دفع الرسوم الدراسية في خلال يومين عمل بنوك من تاريخ ظهور نتيجة التنسيق الخاصة بالطالب حتى نهاية يوم الاحد الموفق 20 اغسطس، والمرسلة عبر البريد الإلكتروني، يعتبر تقديم الطالب للالتحاق بالجامعة لاغياً. علما بأن البنك يخطر الجامعة يوميا بكشوف السداد.

وبعد السداد، يتوجه الطالب لمقر جامعة المنوفية الأهلية بموقعها بالكيلو 70 طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي لإتمام الآتي:

1- استكمال اجراءات القبول بتسليم أصول المستندات على مدار أيام العمل الأسبوعية (كل الأيام عدا الجمعة)
2- تشمل أصول المستندات المطلوب تقديمها بمقر جامعة المنوفية الأهلية البنود التالية: 
• أصل استمارة النجاح
• أصل شهادة الميلاد 
• الموقف من التجنيد (للذكور)
• (6) صورة شخصية
3- يتم سداد الرسوم الدراسية في أي فرع من فروع بنك QNB على مستوى الجمهورية وذلك على الحساب التالي: 
البنك:
البنك الوطني QNB
اسم الحساب الذي يتم الإيداع عليه:
MENOUFIA NATIONAL UNIVERSITY
جامعة المنوفية الأهلية
رقم الحساب للإيداع النقدي:
Account No: 00132-20314180200-14
اسم فرع البنك المفتوح به الحساب:
فرع شبين الكوم – ميدان شرف – كود الفرع 132

في حالة ترشيح الطالب على رغبة خلاف الأولى

1- عند وجود فرص للالتحاق بكليات الجامعة نتيجة تخلف بعض الطلاب عن الالتزام بإجراءات القبول، سيتم اجراء تنسيق المراحل التاليةعلى هذه الفرص بما يحقق أفضل رغبة ممكنة لمن لم يتحقق له الرغبة الأولى.

2- عند ظهور تنسيق المرحلة الثانية وترشيح الطالب لرغبة اعلى حسب ما ورد في البند السابق، يتم سداد فرق رسوم القسط الأول.
في حالة عدم ترشيح الطالب على أي رغبة من رغباته:

في هذه الحالة، يعتبر الطالب مسجلا في قائمة الانتظار، ويرجى المتابعة المستمرة على مدار الأيام القادمة لمعرفة أي تحديث قد يطرأ على حالة الترشيح نتيجة مراحل التنسيق القادمة.

روابط ملفات الترشيح للكليات المختلفة بالجامعة
تعليمات عامة 
https://cimenofiaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tamer_ghanem_ci_menofia_edu_eg/EbnjXl9kgzpOrdb6L-XeMnMBD_bsimBwNr8wjSeoGrhpAw?e=RhWeOG

كلية الطب البشرى 
https://cimenofiaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tamer_ghanem_ci_menofia_edu_eg/Ed_BST2VP0JCt__OP_urGp0BDUEaseyPSvi2en8hlQj_vw?e=nBNaBw

كلية العلاج الطبيعي 
https://cimenofiaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tamer_ghanem_ci_menofia_edu_eg/EezAv93bQHJHtZWm3_Vml0UBUjBYQz-OLpeq3x7o0-W8Zw?e=D9TXyR

كلية طب الاسنان 
https://cimenofiaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tamer_ghanem_ci_menofia_edu_eg/EWwRkzsXKeJDuZic2V62DmYBtFodBFMr6mz4YShk-7yYFw?e=8OwFnE

كلية الصيدلة 
https://cimenofiaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tamer_ghanem_ci_menofia_edu_eg/EZ4xZJfrz59Kix8wDKjp6ocB4ZkfvlS4KBwU9hzW7VHmFQ?e=r7K2Vj

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 
https://cimenofiaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tamer_ghanem_ci_menofia_edu_eg/EQzfEZYJTx1LtLEGQm5wxUcB2QrBJTcT99A1fTU43lM1ow?e=BMMpzu

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي  
https://cimenofiaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tamer_ghanem_ci_menofia_edu_eg/EWqPK--nwNlNsoHjeuXLMvABKKbuOkt0GMRcl4aCE8lOLw?e=fxi5Qm

كلية الهندسة 
https://cimenofiaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tamer_ghanem_ci_menofia_edu_eg/EWghhcgy8gNCq_fyIfOwM-IBhH_kmLSxe8GpilzTgjk7VQ?e=Lcq1fI

كلية الطب البيطري 
https://cimenofiaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tamer_ghanem_ci_menofia_edu_eg/Ec3jEXJ6CdpAkbz6Zv7O-B4BgGh4KsFKC9H5AutX1sI6Ag?e=O1r8eo

كلية العلوم الانسانية برنامج اللغة الانجليزية والترجمة التخصصية 
https://cimenofiaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tamer_ghanem_ci_menofia_edu_eg/ERYqteN6AAhErpkDzDq3fdkBDZ58jdDvyn9Z05LeKFY-gg?e=78vfcP

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