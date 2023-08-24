رابط تنسيق المرحله الثالثه 2023 والأماكن الشاغرة بالكليات للشعب

ترتفع معدلات البحث عن رابط تنسيق المرحله الثالثه 2023 بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 وبحث الطلاب عن الأماكن الشاغرة في الكليات والمعاهد لمختلف الشعب.

رابط تنسيق المرحله الثالثه 2023

في التقرير التالي نستعرض رابط تنسيق المرحله الثالثه 2023 وموعد بدء تنسيق هذه المرحلة والكليات الشاغرة للشعب العلمية والأدبية.

حتى الآن، لم تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أمام طلاب الثانوية العامة وفي انتظار الإعلان قريبًا عن موعد إنطلاق المرحلة.

وانطلقت اليوم أمام طلاب الثانوية العامة تقليل الاغتراب 2023 .

وبمجرد الاعلان عن بدء تنسيق المرحلة الثالثة يتم التنسيق من خلال موقع التنسيق الالكتروني الموجود هنا

https://tansik.digital.gov.eg/application/

الأماكن الشاغرة في الكليات للشعبة الأدبية

بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إنطلاق مرحلة تقليل الرغبات وكذلك الأماكن الشاغرة في الكليات بالنسبة للشعبة الأدبية منها..

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أبرز الأماكن الشاغرة في الكليات للشعبة العلمية

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المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

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عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

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تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

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النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

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عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

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