الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تنسيق المرحله الثالثه 2023 والأماكن الشاغرة بالكليات للشعب

تنسيق المرحله الثالثه
تنسيق المرحله الثالثه

ترتفع معدلات البحث عن رابط تنسيق المرحله الثالثه 2023 بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 وبحث الطلاب عن الأماكن الشاغرة في الكليات والمعاهد لمختلف الشعب. 

رابط تنسيق المرحله الثالثه 2023

في التقرير التالي نستعرض رابط تنسيق المرحله الثالثه 2023 وموعد بدء تنسيق هذه المرحلة والكليات الشاغرة للشعب العلمية والأدبية.

حتى الآن، لم تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أمام طلاب الثانوية العامة وفي انتظار الإعلان قريبًا عن موعد إنطلاق المرحلة.

وانطلقت اليوم أمام طلاب الثانوية العامة تقليل الاغتراب 2023 . 

وبمجرد الاعلان عن بدء تنسيق المرحلة الثالثة يتم التنسيق من خلال موقع التنسيق الالكتروني الموجود هنا 

https://tansik.digital.gov.eg/application/

 

الأماكن الشاغرة في الكليات للشعبة الأدبية 

بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إنطلاق مرحلة تقليل الرغبات وكذلك الأماكن الشاغرة في الكليات بالنسبة للشعبة الأدبية منها..

تربية نوعية موسيقية بورسعيد

تربية رياضية بنات العريش

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية نوعية فنية مطروح

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية موسيقية حلوان

الفني التجارى بالعريش

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنين العريش

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

العالي خدمه اجتماعيه بنها

العالي للغات بمصر جديده

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنات المنيا

العالي ترميم الآثار بأبي قير

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية رياضية بنات بني سويف

 

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة علمي رياضة 2023 كاملة

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023 وموعد بدء تنسيق الثانوية الأزهرية

 

أبرز الأماكن الشاغرة في الكليات للشعبة العلمية 

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية رياضية بنين العريش

الفني التجارى بدمياط

تربية رياضية بنات العريش

الفني التجارى بالزقازيق

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

تربية نوعية فنية مطروح

تربية شعبة تربية فنية السويس

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

تربية موسيقية حلوان

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات طنطا

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية الوادي الجديد رياضة

سياحة وفنادق مدينة السادات

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم)

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

الفني التجارى بالمطريه

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

الفراعنة العالي إدارة أعمال

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

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الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2023 وتفاصيل تقليل الاغتراب

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شروط التحويلات بين الكليات والمعاهد وتقليل الاغتراب 2023

رابط رابط تنسيق المرحلة الثالثة رابط تنسيق المرحله الثالثه 2023 تنسيق المرحلة الثالثة 2023 نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

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