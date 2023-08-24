الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شروط التحويلات بين الكليات والمعاهد وتقليل الاغتراب 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

بدأ موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم، في مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) لاستقبال تحويلات الطلاب من المرحلتين الأولى والثانية لتغيير التوزيع الجغرافي للكليات والتحويل المنظر وغير المناظر بين الكليات للعام الدراسي الجديد 2023/2024، وذلك فى حدود النسبة المقررة (10%) التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ومن المقرر أن تستمر هذه المرحلة حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.

تقليل الاغتراب 2023

وأعلنت وزارة التعليم العالي ، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أن جميع التحويلات إلكترونية ولا يوجد أي تحويلات ورقية في مراحل التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، وتنقسم مرحلة تقليل الاغتراب إلى ٣ تحويلات مختلفة ومن خلال هذا التقرير يستعرض موقع الدستور التفاصيل للتحويل بين الكليات والجامعات 2023 .

تبدأ الخميس.. موعد بدء تقليل الاغتراب 2023 وشروط التحويلات

فعال الآن.. رابط تقليل الاغتراب 2023 ولينك التحويل بين الكليات

شروط التحويلات بين الكليات الجامعية

 سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: من هنا.

• أن يكون التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• ام يكون التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• أن يكون الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• يكون التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

• امكانية التحويل يكون لمرة واحدة فقط لكل طالب او طالبة.

• يحب استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• ان تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة. 

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية بأسبقية المجموع .

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية ، و يتم ارسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية. 

مرحلة تقليل الاغتراب شروط التحويلات بالكليات كيفية تقليل الاغتراب أخبار تنسيق المرحلة الثالثة تنسيق 2023 تقليل الاغتراب 2023

مواد متعلقة

فعال الآن.. رابط تقليل الاغتراب 2023 ولينك التحويل بين الكليات

أخبار الظهيرة| مصر عضوًا فى تجمع "بريكس".. والرجاء المغربى يُنفذ طلب عمرو وردة

تنسيق 2023.. كيفية تقليل الاغتراب وقواعده لطلاب المرحلتي الأولي والثانية

موعد تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى والثانية

الأكثر قراءة

‎الرئيس السيسى يصدر قرارًا بتعيين المستشار محمد شوقى فتحى نائبًا عامًا

موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024

"الدستور" تنشر صورة المستشار محمد شوقي عياد النائب العام الجديد

فلكيًا.. موعد المولد النبوي 2023 وأجمل عبارات تهنئة

عضو بـ"تجارية الجيزة": انضمام مصر لـ"بريكس" خطوة مهمة لاقتصادنا

ندب المستشار محمد حسن أمينًا عامًا لهيئة قضايا الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)