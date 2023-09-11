الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لينك تنسيق الثانوية العامة 2023 وخطوات تسجيل الرغبات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

لينك تنسيق الثانوية العامة 2023.. تتصدر عمليات اليحث بين طلاب الثانوية العامة عبر محركات البحث، خاصة ممن يبحثون عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 والاستعلام عنها لمعرفة الكلية أو المعهد المرشح للطالب.

ويبحث طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة عن تنسيق المرحلة الثالثة 2023، فى الوقت الراهن وعن الأماكن الشاغرة فى الكليات، وعن موعد فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة مرة أخرى أمام الطلاب.

وانتهى تنسيق المرحلة الثالثة 2023، الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة 2023، الحاصلين على مجموع أقل من 250 درجة للشعبة العلمية (رياضة- علوم)، وللشعبة الأدبية أقل من 238 درجة، وكذلك المُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، لذلك هناك حالة بحث كبير لمعرفة موعد نتيجه تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لمعرفة الكلية التي سيقع اختيار التنسيق عليها.

 

لينك تنسيق الثانوية العامة 2023

ويرصد "الدستور"، في السطور التاليةلينك تنسيق الثانوية العامة 2023 ضمن سلسلة خدمية تقدمها للمتابعين خاصة طلاب وأولياء الثانوية العامة على مدار الساعة.

وتوفر وزارة التعليم العالي، رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بشكل مباشر للاستعلام عنها فور كتابة رقم الجلوس والرقم السري، وفيما يلي نقدم لكم خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة من موقع التنسيق الإلكتروني.

رابط تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 والموعد النهائي

لطلاب الثانوية العامة.. موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة.. خطوات تسجيل الرغبات 2023

  • الخطوة الأولى: الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــــــــا.
  • الخطوة الثانية: الضغط أسفل أيقونة خدمات تنسيق الثانوية العامة.
  • الخطوة الثالثة: ثم الضغط أسفل أيقونة نتائج التنسيق.
  • الخطوة الرابعة: سجل رقم الجلوس والرقم السري.
  • الخوة الأخيرة: بعد تسجيل رقم الجلوس والرقم السري ستظهر النتيجة فور إعلانها.

 

أعمال تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني

ومن المقرر أن تنتهي أعمال تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني اليوم الاثنين؛ تمهيدًا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لكافة الطلاب سواء الدور الأول أو الثاني، وللمستفيدين والمتخلفين.

 

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وعن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، تنتهي كافة أعمال تنسيق الثانوية العامة 2024 بشأن تسجيل الرغبات اليوم الاثنين 11 سبتمبر الجاري، وبعدها ستتجهز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

اقرأ أيضاً

مد تنسيق المرحلة الثالثة بالجامعات الحكومية والمعاهد

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 وتسجيل الرغبات برقم الجلوس

لينك تنسيق الثانوية العامة ٢٠٢٣ لينك تنسيق الثانوية العامة تنسيق الثانوية العامة ٢٠٢٣ تنسيق الثانوية العامة الثانوية العامة ٢٠٢٣

مواد متعلقة

بدء مرحلة تنسيق القبول بالجامعات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

لطلاب الثانوية العامة.. موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الأكثر قراءة

العاصفة دانيال تقسو على ليبيا.. العشرات تحت الأنقاض

بث مباشر انطلاق قرعة الدورى المصرى 2024

الهروب لأسطح السيارات.. العاصفة دانيال تلتهم 250 شخصًا فى ليبيا

طعنات فى الصدر.. أول صور للشاب الذى قُتل على يد جاره بالزيتون

الإعصار دانيال.. الرئيس السيسى يقدم خالص العزاء للأشقاء فى ليبيا ويؤكد تضامن مصر

أردوغان: نعمل على تنشيط مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى مع مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية