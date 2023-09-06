الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لطلاب الثانوية العامة.. موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة عن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023،  حيث انتهت المرحلة الأولي من تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب المرحلتي الأولي والثانية الذين استنفذوا رغباتهم ولم يتقدموا بتسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق المخصص من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من تنسيق المرحله الثالثة لطلاب الثانوية العامة خلال الأيام القليلة المقبلة لطلاب الدور الثاني بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن نتائجهم، علي أن يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة كاملة بعد الإنتهاء من طلاب الدور الثاني .

رابط موقع التنسيق الإلكتروني

https://tansik.digital.gov.eg/application/

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن خطوات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة وهي كالتالي:

-الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني 

-قم بإدخال رقم الجلوس وكتابة الرقم السري الخاص بك.

-إدخال رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2023 للكليات بالترتيب الذي سيراه الطالب مع ضرورة وجود مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

- متاح للطالب تعديل كافة رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للكليات وذلك عدة مرات، وسيتم تنسيق الطالب طبقا لآخِر تعديل قام به بالموقع، حيث سيحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به التلميذ.

 

وجاءت الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة:

تربية نوعية موسيقية بورسعيد
تربية رياضية بنات العريش
تربية نوعية موسيقية مطروح
تربية نوعية فنية مطروح
المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا
تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية
المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج
تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر
تربية نوعية فنية بور سعيد
تربية موسيقية حلوان
الفني التجارى بالعريش
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية
تربية رياضية بنين العريش
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية- شعبة التجارة الخارجية بدمياط
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات
تربية نوعية موسيقية دمياط

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رابط تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للمعاهد والكليات

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