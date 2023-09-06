الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للمعاهد والكليات

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

ازداد محرك البحث خلال الأيام الماضية عن رابط تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، حيث استقل موقع التنسيق الالكتروني تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية 2023   من يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023، وذلك من خلال الرابط التالي وهو الرابط المخصص لموقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الدبلومات الفنيه، وكذلك طلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023

ويقدم الموقع الإلكتروني للتنسيق الحدود الدنيا للقبول بالكليات في مختلف الشهادات للأعوام السابقة لإطلاع والمعرفة  بتنسيق الأعوام الدراسية السابقة.

وجاء تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023، وفقا للمؤهل كالتالي:

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) نظام الثلاث سنوات بنسبة 60% فأكثر

دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام خمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها بنسبة 60% فأكثر لهذه الفئات من الطلاب:

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية – الصناعية – سياحة وفنادق – الخدمة الاجتماعية).

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات.

دبلوم السالزيان الدون بوسكو – دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل – دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز)

 أما طلاب دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام) بنسبة 75% فأكثر.

والطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالي الخاصة للخدمة الاجتماعية، ويتم قبولهم بالفرقة الثالثة.

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بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وتعليمات مهمة لتسجيل الرغبات

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات والمعاهد الفنية 2023 

أما بالنسبة لخطوات التسجيل للطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية"

1. يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg.

2. ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.

3. يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).

4. يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت حتي غلق الموقع وقبل إعلان النتيجة ، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته ، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

5. يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

تنسيق الدبلومات أخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 خطوات التسجيل لطلاب الشهادات الفنية ,تنسيق الجامعات 2023

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