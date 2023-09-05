خطوات ورابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات

يزداد البحث عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات مع انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية منذ أمس الاثنين 4 سبتمبر 2023 ويستمر حتى الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات

في هذا التقرير ننشر تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يكون تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات من خلال موقع التنسيق الالكتروني من هنا

https://tansik.digital.gov.eg/application/

يتم اختيار ايقونة خدمات تنسيق الشهادات الفنية الان تسجيل الرغبات مفتوح لجميع الشهادات الفنية ( إضغط هنا للدخول إلى الصفحة)

وبعد الدخول على صفحة التنسيق يحدد الطالب نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به ويدخل الرقم السري الخاص به.

بعد ذلك يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).

ويحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص به ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها

يجب أن يسجل الطالب رغباته بنفسه ويراجعها بشكل جيد وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته في التنسيق في أي وقت حتى غلق الموقع وقبل إعلان النتيجة.

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية تنسيق رغباتهم من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة أو عن طريق الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الانترنت.

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