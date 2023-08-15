رابط موقع التنسيق الإلكتروني والحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية 2023

رابط موقع التنسيق الإلكتروني تتصدر هذه الكلمات محرك البحث جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي كي يسجل طلاب الثانوية العامة رغباتهم في المرحلة الثانية لتنسيق رغبات الكليات والمعاهد المتاحة لهم.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني

يستعرض الدستور لجمهوره رابط موقع التنسيق الالكتروني وخطوات تسجيل الرغبات والتفاصيل الكاملة لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة.

يمكن الوصول إلى رابط موقع التنسيق الالكتروني من هنا.

يتيح موقع التنسيق الالكتروني إجراء خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد للمرحلة الثانية، وكذلك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023

وتنطلق من اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 تسجيل رغبات المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني ويستمر تسجيل رغبات الطلاب حتى يوم السبت 19 أغسطس 2023 .

وأعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد اﻷدنى للشعب العلمية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، بعدد الطلاب: 259445، ويكون الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%، بعدد الطلاب: 90688.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

في المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس الاثنين أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والتي جاءت كالتالي بالنسبة للشعبة العلمية: