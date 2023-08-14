الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على تنسيق الكليات داخل جامعة حلوان الأهلية 2023

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مكتب القبول الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية عن مجموعة من التعليمات لطلاب الشهادة الثانوية (2022- 2023) (الثانوية العامة المصرية -  الثانوية المعادلة العربية – الثانوية المعادلة الأجنبية – الثانوية الأزهرية – مدارس ستيم – مدارس النيل).

الحد الأدنى لتنسيق الجامعة

 

- برنامج العمارة والتصميم البيئي «علمي رياضة»: 68%.

- برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية «علمي وأدبي»: 55%.

- برنامج التصميم الداخلي البيئي «علمي»: 55%.

- برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى «علمي وأدبي»: 55%.

 

تفاصيل تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2024

 

 تنسيق جامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي 2022/2023  الطب 82%

 

 تنسيق جامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي 2022/2023  طب الأسنان80%

 

 تنسيق جامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي 2022/2023  العلاج الطبيعي 78%

 

 تنسيق جامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي 2022/2023  الصيدلة 74%

 

 تنسيق جامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي 2022/2023  الطب البيطري 70%

 

 تنسيق جامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي 2022/2023  الهندسة 68%

 

 تنسيق جامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي 2022/2023  الحاسبات 55%

 

 

طرق متابعة خطوات التقديم بالجامعة

- ملء طلب الالتحاق من خلال الدخول على الرابط المخصص لذلك.

- طباعة استمارة الكشف الطبي.

- سيجري تحديد موعد إجراء الكشف الطبي للطالب عند طباعتها.

- يوقع الكشف الطبي بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

 

مصاريف جامعة حلوان الأهلية 2023

 

برنامج هندسة الانظمة الذكية

48 ألف جنيه

برنامج العمارة والتصميم البيئي

48 ألف جنيه

برنامج التصميم الداخلي البيئي

35 ألف جنيه

برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية

35 ألف جنيه

برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي

35 ألف جنيه

الإجراءات والأوراق المطلوبة للتقديم على الجامعة

 

-ملء النموذج الخاص بالتقديم من خلال الأنترنت

-طباعة استمارة الكشف الطبي من على الموقع

– إحضار صورة من شهادة الثانوية العامة + صورة البطاقة الشخصية + صورة شهادة الميلاد

-يتم استخراج كود سداد الرسوم المدرسية

-سداد 1500 جنيه مصري كرسوم

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