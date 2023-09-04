بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وتعليمات مهمة لتسجيل الرغبات

بدأ، اليوم الاثنين، أول أيام مرحلة تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية لطلاب الدبلومات الفنيه نظام الثلاثة سنوات والخمس سنوات وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، حيث يتيح موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية" دبلوم المدارس الفنية و دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2023، حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 .

تعليمات هامة لطلاب الدبلومات الفنية بتنسيق 2023

واكدت وزارة التعليم العالي ، أن هذه الخدمة تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات في اى وقت حتى موعد إغلاق الموقع بعد مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول، و سيكون متاح قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة لاختيار الرغبات ، مشيرة إلي أنه بعد الانتهاء من إدخال الرغبات يمكنك طباعة الرغبات التي تم إدخالها والحصول علي إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، و إذا تم تعديل الرغبات عدة مرات ( وهذا متاح ) يقوم الحاسب الالي بحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل تم علي الموقع الإلكتروني.

كما اوضحت الوزارة مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً يوميا خلال أيام المرحلة، و ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وجاء تنسيق القبول لطلاب الدبلومات الفنية علي النحو التالي:

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للآتي:-

دبلوم المدارس الثانوية "التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق بنسبة 60 % فأكثر

2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى ونظائرها وفقا للآتى:-

- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة " التجارية والصناعية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى، ودبلوم المدارس المتقدمة " التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق" نظام الخمس سنوات ، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو ودبلوم المجمع التكنولوجى المتكامل ودبلوم مركز التكنولوجيا المتميز بنسبة 60 % فأكثر.

- دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة تمريض التابعة للجامعات ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة " شعبة تمريض عام" بنسبة 75 % فأكثر.