السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء مرحلة تنسيق القبول بالجامعات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

انطلقت اليوم السبت، مرحلة تنسيق طلاب الثانوية العامة بالدور الثانى، ومن المقرر فتح باب تسجيل الرغبات طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني، عبر موقع التنسيق الالكتروني لتدوين الرغبات للالتحاق بالكليات الجامعية والمعاهد لمدة ثلاثة أيام من اليوم حتى الإثنين المقبل الموافق 11 سبتمبر.

إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة

وأوضح مكتب التنسيق أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.

موعد تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 

وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقاً للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد مكتب التنسيق أنه سيتم ترشيح طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني وفقا للحد الأدنى المعلن للقبول بالكليات ووفقا لمجموع الطالب في الثانوية العامة، وأنه سيتم تطبيق كافة قواعد التنسيق المعمول بها فى تنسيق المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق مثل قواعد التوزيع الجغرافي.

ويواصل موقع التنسيق الإلكتروني إتاحة باب تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية" دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2023، اعتباراً من اليوم الإثنين الماضي 4-9-2023 حتى يوم الخميس الموافق 14-9-2023 على النحو التالي:-

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للآتي:- 

دبلوم المدارس الثانوية "التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق بنسبة 60 % فأكثر

2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى ونظائرها وفقا للآتى:-

- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة " التجارية والصناعية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى، ودبلوم المدارس المتقدمة " التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق" نظام الخمس سنوات ، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو ودبلوم المجمع التكنولوجى المتكامل ودبلوم مركز التكنولوجيا المتميز بنسبة 60 % فأكثر.

- دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة تمريض التابعة للجامعات ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة " شعبة تمريض عام" بنسبة 75 % فأكثر.

• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

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