الأحد 10 سبتمبر 2023
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مصر

رابط تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 والموعد النهائي

الثانوية العامة
الثانوية العامة

ترتفع معدلات البحث عن رابط تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 مع إعلان النتيجة لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة منذ عدة أيام بالفعل. 

تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

في هذا التقرير نرصد رابط تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 والذي بدأ من الثلاثاء الماضي ويستمر لمدة أسبوع لتلقي طلبات التظلم. 

يمكن تقديم طلب التظلم من خلال الرابط المباشر الذي توفره وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا.

يجب تسجيل الدخول بالبريد الموحد الخاص بالطالب. 

يكون تقديم طلب التظلم بعد دفع مبلغ 200 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال ).

 وبعد الدفع  يجب على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التى يريد التظلم بها، مع متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص به وكذلك الإطلاع على نتيجة طلب التظلم.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني للثانوية العامة 2023

رابط تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2023.. وآخر موعد لتقديم التظلمات

تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2023 

كانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح موقع التنسيق الالكتروني للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في الكليات والمعاهد. 

ويكون تسجيل الرغبات في الفترة من السبت 9 سبتمبر 2023 وحتى الاثنين 11 سبتمبر 2023.

يكون تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة من هنا.

بعد فتح الرابط يكون مكتوب  خدمات تنسيق الثانوية العامة  (الان التسجيل مفتوح للمرحلة الثالثة والدور الثاني بحد ادنى 205 درجة لجميع الشعب وللمستنفدين والمتخلفين)

يتم الضغط على الصفحة.

ثم تفتح صفحة جديدة.

يتم الدخول عليها لتسجيل الرغبات.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

 مع العلم أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة سيتم إعلانها كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الالكتروني والانتهاء من عمليات المراجعة. 

ثم يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني مرة أخرى بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من أجل تلقي طلبات تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلة الثالثة وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

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