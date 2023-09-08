الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط موقع التنسيق الإلكتروني للثانوية العامة 2023

تنسيق
تنسيق

رابط موقع التنسيق الإلكتروني للثانوية العامة 2023.. محط اهتمام الطلاب وأولياء أمورهم، لا سيما بعد إعلان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم عن نسبة نجاح بلغت 89.04% في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني لعام 2023.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني للثانوية العامة 2023

يمكن لكل من يرغب في الحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات 2023 الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عنها فور ظهورها مباشر من هـــــــــنـــــــــا .

 

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق.

سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام .

ويجب مراعاة التالي:

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني:

معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة

الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

وأصدر مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكترونى، موضحًا أن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg

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موقع التنسيق| رابط تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة الدور الثاني 2023

 

رابط موقع التنسيق الإلكتروني للثانوية العامة 2023.. مواعيد إدخال الرغبات

وحدد مكتب التنسيق مواعيد إدخال الرغبات وتتم عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، كما ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وشدد مكتب التنسيق على أنه إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فورًا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

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