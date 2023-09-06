موقع التنسيق الإلكتروني| رابط تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي بنات

مع انطلاق مراحل تنسيق جامعة الأزهر الشريف المختلفة زاد البحث عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي بنات عبر المنصات الإلكترونية حتى يتثنى للطالبات تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 وفقا لضوابط مكتب التنسيق التي تحكم توزيع الطلاب على الكليات.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي بنات

انطلق تنسيق جامعة الأزهر الشريف يوم الأحد الماضي الموافق 3 سبتمبر 2023، وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية من الأقسام الدراسية الثلاثة (العلمي، الأدبي، الشعبة الإسلامية) في امتحانات الدور الأول خلال العام الدراسي 2022-2023.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 علمي بنات

وجاء تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 علمي بنات للعام الماضي كما يلي:-

تنسيق كلية الطب البشري بنات بالقاهرة 625 درجة بنسبة 96.15%.

تنسيق كلية الطب البشري بنات بدمياط 620 درجة بنسبة 95.38%.

تنسيق كلية الطب البشري بنات بأسيوط 616 درجة بنسبة 94.77%.

تنسيق كلية الصيدلة بنات بالقاهرة 606 درجة بنسبة 93.38%.

تنسيق كلية طب الأسنان بنات بالقاهرة 615 درجة بنسبة 94.62%.

تنسيق كلية الهندسة بنات بالقاهرة 591 درجة بنسبة 90.92%.

تنسيق كلية الهندسة بنات بقنا 584 درجة بنسبة 89.85%.

تنسيق كلية التمريض بنات بالقاهرة 586 درجة بنسبة 90.15%.

تنسيق كلية العلوم بنات بالقاهرة 577 درجة بنسبة 88.77%.

تنسيق المعهد الفني للتمريض بالقاهرة 565 درجة بنسبة 86.92%.

تنسيق كلية الدرسات الإسلامية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والإعلام 553 درجة بنسبة 85.08%.

تنسيق كلية الدرسات الإسلامية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون 526 درجة بنسبة 80.92%.

رابط تنسيق الثانوية الأزهرية 2023-2024

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية (بنات وبنين) بكافة الأقسام التعليمية (العلمي، الأدبي، الشعبة الإسلامية) تسجيل رغباتهم في التنسيق الذي انطلاق أولى مراحله يوم الأحد الماضي الموافق 3 سبتمبر 2023 بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للتنسيق بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع مصر الرقمية المخصص للتنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا).

إدخال بيانات الطالب الشخصية بدقة.

تسجيل رغبات الطالب وفقا لقسمة الدراسي.

تحميل كافة الأوراق اللازمة للتنسيق.

الضغط على كلمة حفظ.

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