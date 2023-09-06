الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رابط تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023

طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن رابط تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية، بالتزامن مع بدء تلقي طلبات الطلاب الناجحين في العام 2022-2023 بعد الاطلاع على الحدود الدنيا الخاصة بالقبول، حيث يتساءل العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن رابط وخطوات تسجيل الرغبات للثانوية الأزهرية 2023، وهو ما نستعرضه لكم فى السطور التالية.

تسجيل الرغبات للثانوية الأزهرية 2023

وكانت قد أعلنت جامعة الأزهر عن بدء تسجيل رغبات الالتحاق بالمعاهد والكليات لطلاب الثانوية الأزهرية للدور الأول بأقسامها الثلاثة: «العلمي - الأدبي- الشعبة الإسلامية» اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023.

وعبر 4 مكاتب وهي "مبنى المعامل المركزية بكلية علوم بنين بالقاهرة "للبنات فقط"، مبنى المدينة الجامعية بمدينة نصر "للبنين فقط"، فرعي الجامعة بطنطا وأسيوط، ومكاتب التنسيق بالجامعات الحكومية، شرعت جامعة الأزهر، في تلقي رغبات طلاب الثانوية الأزهرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن مكتب تنسيق القبول سيظل يعمل حتى اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، مشيرًا إلى أن الطلاب الناجحين في الدور الثاني سيتاح لهم تسجيل رغباتهم عقب اعتماد النتيجة.

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ودعا نائب رئيس الجامعة الطلاب للاطلاع على الحدود الدنيا للقبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الماضي؛ بهدف الاسترشاد بعد ذلك لكل طالب في تسجيل رغباته، ناصحًا أبناءه الطلاب والطالبات بالتآني في اختيار الكلية التي تتناسب ومجموعة ورغبته.

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وستتم إتاحة إمكانية تقديم الرغبات للثانوية الأزهرية 2023، للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022-2023، بعد اعتماد النتيجة رسميًا والإعلان عنها، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت.

رابط وخطوات تسجيل الرغبات للثانوية الأزهرية 2023

  1. الدخول على رابط تقديم الرغبات للثانوية الأزهرية 2023 من خلال زيارة الرابط التالي (من هنا).
  2. الضغط على أيقونة «اضغط هنا لتسجيل رغباتك».
  3. بعد التوجه إلى الصفحة الجديدة ستظهر أمامك خانة تحديد شهادة الثانوية وهي «الثانوية الأزهرية».
  4. ادخل رقم الجلوس الخاص بك والذي دخلت به الامتحانات.
  5. ثم ادخل الرقم السري المكتوب على استمارة النجاح  من خلال أزرار الأرقام الموضحة بدلا من لوحة المفاتيح
  6. اكتب الرقم التأكيدي الموضح في الصورة المكون من ستة أرقام.
  7. اضغط على الخطوة التالية.
  8. ستظهر صفحة تحتوي على بيانات الشخصية تأكد من صحتها، ثم اضغط على الخطوة التالية.
  9. ستظهر أمام صفحة الرغبات قم بتسجليها بالترتيب.
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