رابط تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن رابط تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية، بالتزامن مع بدء تلقي طلبات الطلاب الناجحين في العام 2022-2023 بعد الاطلاع على الحدود الدنيا الخاصة بالقبول، حيث يتساءل العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن رابط وخطوات تسجيل الرغبات للثانوية الأزهرية 2023، وهو ما نستعرضه لكم فى السطور التالية.

تسجيل الرغبات للثانوية الأزهرية 2023

وكانت قد أعلنت جامعة الأزهر عن بدء تسجيل رغبات الالتحاق بالمعاهد والكليات لطلاب الثانوية الأزهرية للدور الأول بأقسامها الثلاثة: «العلمي - الأدبي- الشعبة الإسلامية» اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023.

وعبر 4 مكاتب وهي "مبنى المعامل المركزية بكلية علوم بنين بالقاهرة "للبنات فقط"، مبنى المدينة الجامعية بمدينة نصر "للبنين فقط"، فرعي الجامعة بطنطا وأسيوط، ومكاتب التنسيق بالجامعات الحكومية، شرعت جامعة الأزهر، في تلقي رغبات طلاب الثانوية الأزهرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن مكتب تنسيق القبول سيظل يعمل حتى اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، مشيرًا إلى أن الطلاب الناجحين في الدور الثاني سيتاح لهم تسجيل رغباتهم عقب اعتماد النتيجة.

ودعا نائب رئيس الجامعة الطلاب للاطلاع على الحدود الدنيا للقبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الماضي؛ بهدف الاسترشاد بعد ذلك لكل طالب في تسجيل رغباته، ناصحًا أبناءه الطلاب والطالبات بالتآني في اختيار الكلية التي تتناسب ومجموعة ورغبته.

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وستتم إتاحة إمكانية تقديم الرغبات للثانوية الأزهرية 2023، للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022-2023، بعد اعتماد النتيجة رسميًا والإعلان عنها، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت.

رابط وخطوات تسجيل الرغبات للثانوية الأزهرية 2023