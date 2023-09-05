الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تلقي التظلمات على نتيجة "الدور الثاني" للشهادة الثانوية الأزهرية بمطروح.. الخميس

رئيس منطقة مطروح
رئيس منطقة مطروح الأزهرية

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، عن فتح باب التظلمات على نتيجة "الدور الثاني" للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي– الأدبي) للعام الدراسي 2022/2023م‎، بدءًا من الخميس 2023/9/7م ولمدة خمسة عشر يومًا، بمقار الإدارات التعليمية الثلاثة (مطروح _ الحمام_ الضبعة).

_ فتح باب التظلمات على نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

ويأتي فتح باب التظلمات اليوم بعد اعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.

 

وفى سياق آخر كان قد تابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، اليوم الثلاثاء، أول أيام تلقي طلبات أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم  بمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي ورقيًا، من الذين تم رفض طلباتهم إلكترونيا.

 

ووجه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، بضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط  الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية بخصوص عملية التقديم والقدرة الاستيعابية لكل معهد وفقاً للحلول المقدمة من كل إدارة تعليمية.

 

كما استمع رئيس المنطقة خلال متابعته لأولياء الأمور وطمأنهم على التزام المختصين  بمبدأ  الشفافية دون محاباة أو تحيز، مؤكداً لهم  أن الأزهر الشريف في ظل قيادته الحكيمة يحاول جاهداً عدم قفل أبوابه في وجه المقبلين عليه، وتوفير الأماكن والإمكانات بقدر المستطاع لاستيعاب أكبر عدد من الراغبين في التعليم الأزهري بما لا يخل بالمنظومة التعليمية.

 

كان قطاع المعاهد الأزهرية قد وضع ضوابط وآليات القبول لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي،  وهي:
أن يكون الحد الأدنى لسن التقديم بالمعاهد الأزهرية في ‏المستوى الأول لرياض الأطفال هو (4 سنوات) في أول أكتوبر 2023م، والحد الأقصى (5 سنوات، و11 شهرًا، و29 يومًا)، وأن يكون الحد الأدنى لسن التقديم بالمعاهد الأزهرية في الصف الأول الابتدائي للمتقدمين الجدد هو (6 سنوات) في أول أكتوبر 2023م، والحد الأقصى (9 سنوات).

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