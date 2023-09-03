الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات 2023

تنسيق القبول بالجامعات
تنسيق القبول بالجامعات 2023

تصاعدت حدة البحث عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، وذلك عقب إغلاق باب تسجيل رغبات طلاب الشعبة العلمية والأدبية بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات مساء يوم الجمعة الماضية الموافق 1 سبتمبر 2023 عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

يمكن للطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق الجامعات بالمرحلة الثالثة معرفة أسماء الكليات المرشحين إليها، وذلك من خلال رابط الموقع الرسمي للتنسيق (من هنا) حيث يدخل الطالب كافة البيانات اللازمة وإتباع الخطوات الموقع الإلكترونية لمعرفة أسماء الكليات المرشحين لها وفقا لضوابط مكتب التنسيق لكافة الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ومايعادلها.

يذكر أن طلاب الدور الثاني لمرحلة الثانوية العامة سيتم تخصيص فترة لإجراء التنسيق لهم عقب الإعلان عن نتائج المواد التي خضعوا لامتحاناتها خلال شهر أغسطس الماضي في كافة محافظات الجمهورية والتي رسبوا فيها في الدور الأول بحد أقصي مادة أو مادتين.

موقع التنسيق الإلكتروني تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي رياضة

لطلاب الثانوية العامة علمي علوم.. تنسيق علاج طبيعي 2023

موعد إعلان نتائج المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2024

يتوقع الكثيرين إعلان نتائج تنسيق المرحلة الثالثة في غضون 72 ساعة فقط من غلق باب تسجيل الرغبات أى من المتوقع أن يعلن مكتب التنسيق الحد الأدنى للالتحاق بالكليات والمعاهد في المرحلة الثالثة خلال الساعات المقبلة حيث يكون التفضيل بين الطلاب من خلال المجموع والشعبة الدراسية والأماكن المتاحة له في الكليات و التوزيع الجغرافي وفقا لمحافظة الإقامة.

ويذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت المخطط الزمني للعام الدراسي الجديد في كافة الجامعات المصرية للطلاب الجدد والقدامى حيث يبدأ العام الدراسي  2023-2024 يوم السبت الموافق 30 سبتمبر وتم توضيح الحدود الزمنية للترم الأول والثاني وموعد الامتحانات لكافة المراحل التعليمية.

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فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم غداً

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موقع التنسيق الإلكتروني تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي رياضة

رابط تقليل الاغتراب 2023-2024

عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يمكن فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب الراغبين في التحويل بين الكليات سواء الكليات المماثلة أو غير المماثلة في نفس المحافظة وفقا للضوابط التي أعلنها مكتب التنسيق بنسبة 10% لتقليل اغتراب الطلاب في المحافظات.

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نتيجه تنسيق المرحله الثالثه تنسيق المرحله الثالثه المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة 2023 تنسيق الجامعات

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