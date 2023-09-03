رابط تقديم وظائف جامعة بنها الأهلية.. وموعد التقديم والشروط

رابط تقديم وظائف جامعة بنها الأهلية 2023 - 2024 من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر المنصات الإلكترونية لرغبة الكثيرين في تقديم أوراقهم للحصول على الوظائف الشاغرة لاستكمال الهيكل الإداري للجامعة بمدينة العبور حيث يمكن التسجيل البيانات بشكل إلكتروني لمدة 15 يومًا حيث تقدم سيرة الذاتية وشهادات الخبرة.

رابط تقديم وظائف جامعة بنها الأهلية 2023 - 2024

يمكن للراغبين في الحصول على الوظائف الشاغرة بالجامعة الأهلية ببنها تقديم أوراقهم عبر الرابط الرسمي للجامعة من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل المتقدم كافة بياناته الشخصية وشهادات الخبرات السابقة في العديد من المجالات التي تؤهله للحصول على الوظائف الشاغرة.

وأكدت الجامعة عبر موقعها الإلكترونية على أنه لن يلتفت إلى أي طلبات سابقة تم تقدمها قبل الإعلان الرسمي عن الوظائف الشاغرة أو تقديم الطلبات الورقية باليد أو أى وسيلة أخرى بخلاف التسجيل الإلكتروني، وذلك لضمان الشفافية في اختيار أفضل النماذج المقدمة لشغل الوظائف المعلن عنها.

الوظائف المعلن عنها في جامعة بنها الأهلية 2023

أعلنت جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور عن حاجتها إلى شغل وظائف بنظام التعاقد خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 خلال الفترة من يوم 19 أغسطس وحتى يوم 3 سبتمبر 2023 وهى:-

مدير عام الأمن بالجامعة.

نائب مدير عام الأمن بالجامعة.

وأوضح الإعلان الذي تم نشره عبر الموقع الرسمي للجامعة أن رابط تقديم وظائف جامعة بنها الأهلية 2023 يستقبل طلبات الإلتحاق وفقا للشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف وعى كما يلي:-

1- أن يكون ذو خلفية عسكرية أو شرطية من خلال مؤهل دراسي أو مدة خدمة سابقة.

2 - أن يكون لديه خبرة في مجال أمن المؤسسات ويتمتع بالشخصية القيادية.

3 - أن يكون لديه سنوات خبرة كافية لقيادة مؤسسة.

4 - إلا يزيد سن المتقدم لوظيفة مدير عام الأمن عن 46 سنة.

5 - إلا يزيد سن المتقدم لوظيفة نائب مدير الأمن عن 42 سنة.

6 - لديه شهادة قانونية تفيد بعدم إحالته إلى مجالس تأديب أو محاكمات (تأديبية، وجنائية).

7 - متفرغ للعمل بالجامعة.

8 - موافقة المؤسسة التي كان يعمل لديها قبل بلوغ سن التقاعد والتي يتقاضى منها معاشه حاليا.