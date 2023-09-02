810 متقدمين لاختبارات وظائف مركز العزيمة لعلاج الإدمان جامعة سوهاج

أجرت جامعة سوهاج اختبارات المتقدمين لشغل عدد من الوظائف بمركز العزيمة لعلاج الإدمان بالمحافظة، التي تتم إتاحتها لعدد من المؤهلات الدراسية والحاصين على محو الأمية في عدد من التخصصات.

إنشاء مركز العزيمة بمدينة سوهاج الجديدة

وأوضح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أنه تم إنشاء مركز العزيمة" بمدينة سوهاج الجديدة بناءً على بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك لتقديم جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة مجاناً وفى سرية تامة.

التمكين الاقتصادي للمتعافين من خلال تمويل قروض

ووجه النعماني الشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لتعاونها الدائم مع الجامعة في مختلف القضايا، لا سيما قضية حماية الشباب من مخاطر التعاطي والإدمان، وتسخير كافة إمكانات الوزارة لتحقيق الأهداف، مضيفاً ان المركز يقوم بتوفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، بجانب أيضا التمكين الاقتصادي للمتعافين من خلال تمويل قروض بالتعاون مع بنك ناصر لإنشاء مشروعات صغيرة لهم.

المنسق العام للامتحانات أنه أجرى الامتحان إلكترونياً 810 مواطنين

وأضاف الدكتور أحمد محمد عبدالحكيم المنسق العام للامتحانات انه أجرى الامتحان إلكترونياً 810 مواطنين، لشغل وظائف إخصائي نفسي مقيم، إخصائى نظم ومعلومات، مشرف إدارى، محاسب، مسئول شئون عاملين، تمريض مسئول مشتريات ومخازن، الي جانب وظائف مدرب رياضى، شيف ومساعد شيف، موظف استقبال، أفراد أمن وعامل زراعي، متقدم، وذلك علي ثلاث فترات، وذلك بحضور الدكتور النميري علام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والمستشار حسن حرك رئيس وحدة الكشف عن المخدرات، وعدد من مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي.

فيما أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال الإنشائية بمبني الإدارة المركزية بمقر الجامعة الجديد، يرافقه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة.