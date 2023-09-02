لطلاب الثانوية العامة علمي علوم.. تنسيق علاج طبيعي 2023

تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل وذلك من قبل طلاب الثانوية العامة لهذا العام شعبة علمي علوم.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت فى الساعات القليلة الماضية عن تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2023 وشروط وأوراق التقديم بها بالمحافظات، وجاء الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي 90.1%.

تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2023

وأتاحت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2023 بالدرجات والنسبة المئوية لطلاب الثانوية العامة وجاءت كالآتي:

- علاج طبيعي كفر الشيخ 372 درجة بنسبة 90.7%.

- علاج طبيعي بورسعيد 371.5 درجة بنسبة 90.6%.

- علاج طبيعي بنها 371 درجة بنسبة 90.4%.

- علاج طبيعي جنوب الوادي 371 درجة بنسبة 90.4%.

- صيدلة جنوب الوادي 370.5 درجة بنسبة 90.3%.

- علاج طبيعي قناة السويس 370.5 درجة بنسبة 90.3%.

- علاج طبيعي السويس 370 درجة بنسبة 90.2%.

- علاج طبيعي القاهرة 370 درجة بنسبة 90.2%.

- علاج طبيعي بني سويف 369.5 درجة بنسبة 90.1%.

اقرأ أيضًا

الأوراق المطلوبة للتقديم فى كلية العلاج الطبيعى 2023 بجميع المحافظات

- شهادة إتمام الثانوية العامة.

- صور شخصية.

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق.

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي 2023

- جامعة سفنكس: 73.000 جنيه.

- جامعة الحياة بالقاهرة: 80.000 جنيه.

- جامعة الجلالة «أهلية»: 70.000 جنيه.

- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا: 87.000 جنيه.

- جامعة السلام بمصر: 88.000 جنيه.

- جامعة 6 أكتوبر: 75.000 جنيه.

- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 95.000 جنيه.

- جامعة حلوان الأهلية: 90.000 جنيه.

- جامعة بني سويف الأهلية: 75.000 جنيه.

- جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية: 90.000 جنيه.

- جامعة بنها الأهلية: 95.000 جنيه.

- جامعة بدر بأسيوط: 73.000 جنيه.

- جامعة بدر بالقاهرة: 92.000 جنيه.

- جامعة هيرتفوردشاير: 260.000 جنيه.

- جامعة دراية: 75.000 جنيه.

- جامعة فاروس بالإسكندرية: 52.000 جنيه «للترم الواحد».

- جامعة حورس: 100.000 جنيه.

- جامعة النهضة: 91.425 جنيه.

- جامعة المصرية الصينية: 78.000 جنيه.

- جامعة المنيا الأهلية: 70.000 جنيه.

- جامعة جنوب الوادي الأهلية: 70.000 جنيه.

- جامعة المنوفية الأهلية: 90.000 جنيه.

- جامعة سيناء فرع القنطرة: 117.195 جنيه.

- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات: 74.900 جنيه.

- جامعة ميريت: 68.000 جنيه.

- جامعة الريادة: 70.200 جنيه.

جامعة الابتكار: 80.000 جنيه.

- جامعة الأهرام الكندية: 80.000 جنيه.

- جامعة الصالحية الجديدة: 70.000 جنيه.

- جامعة هليوبوليس: 103.275 جنيه.