الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

يبدأ اليوم.. رابط تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

تظلمات الثانوية العامة
تظلمات الثانوية العامة

ارتفعت معدلات البحث عن رابط تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني أمس الاثنين 4 سبتمبر 2023 ورغبة الطلاب في التظلم على بعض المواد في امتحانات الدور الثاني.

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رابط تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

في هذا التقرير نعرض رابط تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 والذي بدأ من اليوم الثلاثاء وخطوات إجراء التظلم وكذلك الموعد المرتقب لفتح باب تنسيق الكليات والمعاهد لطلاب الدور الثاني.

يمكن عمل تظلم من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا https://tazalom.emis.gov.eg

يجب تسجيل الدخول بالبريد الموحد لتنفيذ خطوات تقديم التظلم 

مع العلم أنه يمكن التظلم على نتيجة الثانوية العامة  الدور الثاني لعام 2023  بعد دفع مبلغ 200 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة وهي ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال ).

وبعد الدفع يلزم على الطالب  الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التي يريد التظلم بها، مع متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص به، وكذلك الإطلاع على نتيجة طلب التظلم.

موعد نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2023 ورابط نتيجة الدور الثاني

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس لملاحق 3 ثانوي

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني  2023

كان قد اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي  2022/ 2023 بنسبة نجاح 89.04%.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 119 ألف 348 طالب وطالبة، حضر منهم 119 ألف 271 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 106 ألف و194 طالب وطالبة.

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الموجود هنا https://g12.emis.gov.eg/

يجب كتابة رقم جلوس الطالب ثم الضغط على اعرض النتيجة 

رابط تسجيل تنسيق رغبات طلاب الثانوية العامة 

يكون متاح تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الدور الثاني من موقع التنسيق الالكتروني فور فتح الباب لذلك ويكون من الرابط التالي https://tansik.digital.gov.eg

وفور فتح باب التنسيق لهم وإعلان الحد الأدنى للقبول، وكذلك الأماكن الشاغرة في الكليات والمعاهد للشعب العلمية والأدبية. 

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"التعليم" ترسل شهادات نجاح الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة للمدارس

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رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

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