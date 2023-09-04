الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة

يبحث عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ، حوالي 106 آلاف و194 طلاب/طالبات الناجحون في الدور الثاني من امتحانات الصف الثالث الثانوي ملاحق.

يأتي البحث عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بعدما اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023، بنسبة نجاح 89.04%

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، 119 ألفا و348 طالبا/طالبة، حضر منهم 119 ألفا و271 طالبا/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 106 آلاف و194 طالبا/طالبة.

 

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 

ويوفر موقع الدستور رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني من هنا .

 

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

كما أوضحت الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة من هنا.

 

اقرأ أيضا

ظهرت الان نتيجة الدور الثاني 2023 عبر الموقع الرسمي

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

 

تظلمات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

وأشارت الوزارة إلى بدء تلقى طلبات تظلمات الثانوية العامة 2023 من نتيجة الامتحان الدور الثانى اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، لمدة أسبوع.

المرحلة الثالثة.. موعد تنسيق طلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2023

موعد تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية لطلاب الدبلومات الفنية 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

 

وفيما يلي أبرز ما جاء في تقرير نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023:

 

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني ، بلغت 89.04%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالعام الماضي التي بلغت 81.97%.

بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 119 ألف 348 طالب/طالبة، حضر منهم 119 ألف 271 طالب/طالبة.

بلغ عدد الناجحين 106 ألف و194 طالب/طالبة.

بدأت عملية التصحيح والمراجعة للامتحانات في 1 سبتمبر 2023، واستغرقت نحو 15 يومًا.

أكدت الوزارة أن الامتحانات تمت في جو من الانضباط والهدوء.

هنأ الوزير الطلاب الناجحين، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

 

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

- من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية آداب انتساب 61.5%.

- من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية حقوق انتساب 59.8%.

- من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكليات التربية الرياضية أقل من 56%.

- من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية تربية فنية 51%.

- من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية خدمة الاجتماعية: 56.5%.

 

نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 موقع وزاره التربيه والتعليم تظلمات الثانوية العامة 2023

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

خلال زيارته المستشفى المصرى القبطى فى نيروبى.. مدبولى: فخور بهذا الصرح الطبى المصرى الكبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص