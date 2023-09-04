رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

يبحث عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ، حوالي 106 آلاف و194 طلاب/طالبات الناجحون في الدور الثاني من امتحانات الصف الثالث الثانوي ملاحق.

يأتي البحث عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بعدما اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023، بنسبة نجاح 89.04%

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، 119 ألفا و348 طالبا/طالبة، حضر منهم 119 ألفا و271 طالبا/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 106 آلاف و194 طالبا/طالبة.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

ويوفر موقع الدستور رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني من هنا .

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

كما أوضحت الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة من هنا.

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تظلمات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

وأشارت الوزارة إلى بدء تلقى طلبات تظلمات الثانوية العامة 2023 من نتيجة الامتحان الدور الثانى اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، لمدة أسبوع.

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

وفيما يلي أبرز ما جاء في تقرير نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023:

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني ، بلغت 89.04%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالعام الماضي التي بلغت 81.97%.

بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 119 ألف 348 طالب/طالبة، حضر منهم 119 ألف 271 طالب/طالبة.

بلغ عدد الناجحين 106 ألف و194 طالب/طالبة.

بدأت عملية التصحيح والمراجعة للامتحانات في 1 سبتمبر 2023، واستغرقت نحو 15 يومًا.

أكدت الوزارة أن الامتحانات تمت في جو من الانضباط والهدوء.

هنأ الوزير الطلاب الناجحين، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

- من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية آداب انتساب 61.5%.

- من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية حقوق انتساب 59.8%.

- من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكليات التربية الرياضية أقل من 56%.

- من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية تربية فنية 51%.

- من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية خدمة الاجتماعية: 56.5%.