الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

يبحث طلبة وطالبات الأزهر عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 لمعرفة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 عبر الموقع الرسمي للأزهر الشريف. 

 

وتقدم بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023، حيث جاءت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الأول 52.38%، وقدرت نسبة النجاح في القسم الأدبي 46.63%، والقسم العلمي 59.34%.

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

وفور اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023، سيتم تفعيل رابط بوابة الأزهر الإلكترونية. ومن المقرر إعلان موعد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 بعد انتهاء عمليات تصحيح الامتحانات قبل يوم 15 سبتمبر الجاري. وقد بدأ العمل على التصحيح يوم 29 أغسطس الماضي، وذلك وفقًا لما أعلنه الأزهر الشريف.

 

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بوابة الازهر الالكترونية 

 

بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 - خدمات الأزهر الشريف

تعتبر بوابة الأزهر الإلكترونية هي الموقع الرسمي للأزهر الشريف ويمكن من خلاله الحصول على المعلومات التالية:

- نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الثاني 2022/2023.
- مواعيد اختبارات مسابقة بنك فيصل الإسلامي.
- نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات 2023.
- نتائج طعون الثانوية الأزهرية للدور الأول 2023.
- نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2022-2023.
- مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال.
- التقدم للمعاهد الأزهرية للطلاب المصريين العائدين من الخارج للعام الدراسي 2023/2024م.
- امتحانات الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي "أبناؤنا في الخارج" الدور الثاني للعام الدراسي 2022-2023.
- "معًا".. لعودة القيم الإيجابية.
- مسابقة ثقافة بلادي.
- نتيجة قرعة رحلة مدينة الألعاب المائية إكوا بارك 2023.
- مسابقة بنت الأزهر للطالبات الوافدات.
- نتيجة شهادات معاهد البعوث الإسلامية الدور الأول 2022 - 2023.
- نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين 2022 - 2023.

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وفور إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2023 الدور الثاني سيتم إعلان فتح تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية لبدء تسجيل الرغبات.

بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية الدور الثاني 2023 نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 نتيجة الدور الثاني تنسيق الثانويه الازهريه 2023 موقع التنسيق الالكتروني

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