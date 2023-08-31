الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأحد.. فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الجدد بجامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

صدق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق القبول بجامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد «2023 - 2024م»، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق  3 سبتمبر.

وأشار الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه تقرر فتح باب تسجيل الرغبات اعتبارًا من الأحد المقبل لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها الثلاثة: «العلمي  - الأدبي- الشعبة الإسلامية» الناجحين في الدور الأول.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مكتب تنسيق القبول سيظل يعمل حتى اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، مشيرًا إلى أن الطلاب الناجحين في الدور الثاني سيتاح لهم تسجيل رغباتهم عقب اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.

ووجه نائب رئيس الجامعة  أبناءه الطلاب والطالبات بالدخول من خلال رابط بوابة مصر الرقمية؛ للاطلاع على الحدود الدنيا للقبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الماضي؛ بهدف الاسترشاد بعد ذلك لكل طالب في تسجيل رغباته، داعيا لأبنائه الطلاب والطالبات بالتوفيق في اختيار الكلية التي تتناسب ومجموعه ورغبته وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم.

مجلس جامعة الأزهر فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الجدد بجامعة الأزهر جامعة الأزهر الشهادة الثانوية الأزهرية شئون التعليم والطلاب نتيجة الدور الثاني

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