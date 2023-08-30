مجلس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور شوقى علام بثقة رئيس الجمهورية

قدم مجلس جامعة الأزهر، في اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بثقة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتجديد لمفتي الجمهورية لمدة عام.

ورحب مجلس جامعة الأزهر بالعمداء الجدد الذين صدر لهم قرار تكليف، وهم: الدكتور عبد الناصر المغازي، عميد كلية الصيدلة بنين بالقاهرة، والدكتورة زينب القصبي زلط، عميدة كلية الصيدلة بنات بالقاهرة، والدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية طب بنين بأسيوط، والدكتور خالد محمد عباس، عميد كلية اللغات والترجمة.

وعبر العمداء الجدد عن شكرهم لهذه الثقة الغالية، مؤكدين على أنهم سيعملون على النهوض والارتقاء بكلياتهم، ورفع تصنيف جامعة الأزهر كل في موقعه.

مد خدمة المفتي

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًّا رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠٢٣ بمدِّ خدمة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لمدة عام مفتيًا لجمهورية مصر العربية، وتمَّ نشر القرار في الجريدة الرسمية؛ حيث توجَّه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي على قرار المدِّ له في مهام منصبه مفتيًا للجمهورية لمدة عام تبدأ من يوم 12 أغسطس.

وتقدَّم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قرار المدِّ له في مهام منصبه مفتيًا للجمهورية لمدة عام تبدأ من يوم ١٢ أغسطس الماضي، مؤكدًا أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتجديد له للمرة الثالثة يعكس مدى اهتمامه بالمؤسسة الدينية المصرية، ودعم جهودها في تجديد الخطاب الديني، ويمثل شهادة ووسامًا ودافعًا قويًّا لبذل المزيد من الجهود لضبط بوصلة الإفتاء وتحقيق الريادة الدينية والإفتائية المصرية في الداخل والخارج.