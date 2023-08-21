جامعة الأزهر تطلق الملتقى البيئى العاشر.. غدا

أعلنت جامعة الأزهر عن انطلاق فعاليات الملتقى البيئي العاشر بعنوان: "من أجل المناخ.. إفريقيا في القلب" تحت شعار "بيئتنا حياتنا"، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر، ورئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور سلامة داوود – رئيس جامعة الأزهر، ومقرر عام الملتقى الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك غدًا الثلاثاء بمركز الأزهر للمؤتمرات، حيث تستمر فعاليات الملتقى على مدار ثلاثة أيام متتالية، ويُعقد الملتقى بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة ومؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني المراقب لاتفاقية باريس.

يأتي انعقاد المؤتمر في إطار مساهمة جامعة الأزهر الشريف في العمل المناخي واستعدادًا لمشاركة مصر في أسبوع المناخ الإفريقي في ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ في دولة كينيا، وأسبوع مناخ الشرق الأوسط في أكتوبر القادم بالسعودية في مؤتمر الأطراف COP-28 بدولة الإمارات العربية المتحدة في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣م

كما يُعقد على هامش الملتقى مجموعة من ورش العمل المتخصصة والتي تشارك فيها وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة وتضم: وزارة التضامن، وزارة البيئة، وزارة السياحة، وزارة الثقافة، الشباب والرياضة، وزارة الطيران المدني، الثقافة، جامعة الدول العربية، مركز التميز العلمي بالإنتاج الحربي، الهيئة العامة للاستعلامات، هيىئة الأرصاد الجوية، جهاز تنمية المشروعات، بما يحقق التعاون والتكامل بين الجميع من أجل مواجهة التحديات المناخية التي يعاني منها العالم خاصة الدول النامية.

ويناقش الملتقى من خلال جلساته العلمية خمسة محاور رئيسة هي: التنمية الاقتصادية وبناء المرونة للعمل المناخي، الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ES6 ، دور الجامعات في التحول الرقمي نحو الاقتصاد الأخضر، حشد التمويل العلمي للتكيف والمرونة، المساهمات الطلابية في المشروعات الخضراء، تنمية الأفكار والإبداع لطلاب الجامعات.