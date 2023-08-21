الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

جامعة الأزهر تطلق الملتقى البيئى العاشر.. غدا

الدكتور سلامة داوود
الدكتور سلامة داوود

أعلنت جامعة الأزهر عن انطلاق فعاليات الملتقى البيئي العاشر بعنوان: "من أجل المناخ.. إفريقيا في القلب" تحت شعار "بيئتنا حياتنا"، برعاية  الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر، ورئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور سلامة داوود – رئيس جامعة الأزهر، ومقرر عام الملتقى الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك غدًا الثلاثاء بمركز الأزهر للمؤتمرات، حيث تستمر فعاليات الملتقى على مدار ثلاثة أيام متتالية، ويُعقد الملتقى بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة ومؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني المراقب لاتفاقية باريس.

يأتي انعقاد المؤتمر في إطار مساهمة جامعة الأزهر الشريف في العمل المناخي واستعدادًا لمشاركة مصر في أسبوع المناخ الإفريقي في ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ في دولة كينيا، وأسبوع مناخ الشرق الأوسط في أكتوبر القادم بالسعودية في مؤتمر الأطراف COP-28 بدولة الإمارات العربية المتحدة في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣م

كما يُعقد على هامش الملتقى مجموعة من ورش العمل المتخصصة والتي تشارك فيها وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة وتضم: وزارة التضامن، وزارة البيئة، وزارة السياحة، وزارة الثقافة، الشباب والرياضة،  وزارة الطيران المدني، الثقافة، جامعة الدول العربية، مركز التميز العلمي بالإنتاج الحربي، الهيئة العامة للاستعلامات، هيىئة الأرصاد الجوية، جهاز تنمية المشروعات، بما يحقق التعاون والتكامل بين الجميع من أجل مواجهة التحديات المناخية التي يعاني منها العالم خاصة الدول النامية.

ويناقش الملتقى من خلال جلساته العلمية خمسة محاور رئيسة هي: التنمية الاقتصادية وبناء المرونة للعمل المناخي، الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ES6 ، دور الجامعات في التحول الرقمي نحو الاقتصاد الأخضر، حشد التمويل العلمي للتكيف والمرونة، المساهمات الطلابية في المشروعات الخضراء، تنمية الأفكار والإبداع لطلاب الجامعات.

جامعة الأزهر أفريقيا في القلب الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الدكتور سلامة داوود

الأكثر قراءة

ضبط طبيب مزيف تخصص فى إجراء عمليات جراحية لسيدات الإسكندرية

حسين لبيب يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك.. ويكشف موقفه من بيع زيزو

طارق البشبيشى يكشف لـ"الشاهد" أهم تخاريف الإخوان وحضور الجن لجلساتهم

وزير الخارجية الصينى: حضور طهران اجتماع مبادرة الحزام والطريق يحظى بأهمية

نيفين الكيلانى: "بيت ‏التراث" يُمثل حلقة من حلقات صون التراث والهوية المصرية

زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة