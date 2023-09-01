تعرف على المعاهد المتاحة للتقديم بجامعة الأزهر لعام 2023

أتاحت جامعة الأزهر 2023 مجموعة من المعاهد التي يمكن للطلاب الدراسة بها خلال العام الدراسي الجديد، بعد اختيارها ضمن الرغبات التي يختارها الطالب خلال مرحلة تسجيل الرغبات، عبر موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، في المواعيد التي سيتم تحديدها خلال الفترة المقبلة.

وتتيح جامعة الأزهر المعاهد بجانب الكليات العلمية والشرعية، و تكون مدة الدراسة بها عامان، ومن أبرزها معاهد للتمريض، ومعاهد لإعداد فني التحاليل والمختبرات التابعة لكليات العلوم، ومعاهد معاوني القضاء بكليات الشريعة والقانون، وغيرها من المعاهد المتخصصة.

معاهد جامعة الأزهر 2023

وترصد "الدستور" خلال السطور التالية قائمة معاهد الأزهر التي تقبل الطلاب خلال العام المقبل، لاستكمال الدراسة بها:

- معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين القاهرة.

- معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين القاهرة.

- معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين أسيوط.

- معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين أسيوط.

معاهد الأزهر 2023

من ضمن معاهد الأزهر 2023 أيضًا:

- معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنين بالقاهرة.

- معهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم بنين بالقاهرة.

- معهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم بنين أسيوط.

معاهد معاوني القضاء 2023

توفر جامعة الأزهر العديد من معاهد معاوني القضاء وجاءت كالتالي:

- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بالقاهرة.

- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين طنطا.

- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين دمنهور.

- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بتفهنا الأشراف.

- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بأسيوط.

معاهد جامعة الأزهر 2023

معاهد جامعة الأزهر للبنات

كما تتيح الجامعة معاهد جامعة الأزهر للبنات في التخصصات التالية:

- المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر.

- المعهد الفني للتمريض بمستشفى كلية طب البنات بأسيوط.

- معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنات بالقاهرة.

- معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنات بالقاهرة.

معاهد الأزهر

- معهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم بنات بالقاهرة.

- معهد معاوني القضاء، بكليات الدراسات الإسلامية والعربية.

- معهد معاوني القضاء بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة.

- معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بالقاهرة.

- معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بتفهنا الأشراف.

- معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بجامعة أسيوط .