السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العلوم الصحية" تحتفل بتخريج طلاب معاهد "المختبرات الطبية" بجامعة الأزهر

النقابة العامة للعلوم
النقابة العامة للعلوم الصحية

احتفلت النقابة العامة للعلوم الصحية، والنقابة الفرعية بالقاهرة، مع أول دفعة من خريجي معهد مختبرات طبية، والتسجيل الطبي والإحصاء، بجامعة الأزهر، داخل مستشفى الحسين الجامعي بالقاهرة، بحضور أحمد السيد الدبيكي النقيب العام، ومحمد عبدالرحمن نقيب القاهرة، ومحمد كرم، أمين عام نقابة العلوم الصحية بالقاهرة.

وتمت الاحتفالية برعاية النقابة العامة للعلوم الصحية، حيث أنها وقفت بجانب الطلاب في تغيير مسمى المعاهد، وتدخلت لدى وزارة الصحة، وجامعة الأزهر، وشيخ الأزهر الشريف د. أحمد الطيب، من أجل التنسيق الرسمي لتكليفهم داخل المستشفيات الحكومية، وهو ما كلل بالنجاح، وعقب مداولات ومشاورات عديدة بين النقابة وتلك الجهات، ولقاءها بشيخ الأزهر، وتدخل الدكتور أحمد الطيب بشكل مباشر، لدى وزير الصحة، تم إصدار التوجيهات بإدراج معاهد الأزهر الثلاث في تخصصات العلوم الصحية، وتكليفهم رسميا.

ويأتي هذا الاحتفال، بمناسبة تخريج أول دفعة عقب إصدار التكليف الرسمي لهم بالدولة، كجنود يؤدون رسالتهم داخل المنظومة الصحية، في خدمة المريض المصري، والعمل على الارتقاء بالعمل والمنظومة، يدا بيد، وجنبا إلى جنب مع باقي أعضاء الفريق الطبي، من الأطباء والتمريض والعلاج الطبيعي، بما ينعكس في النهاية لصالح المريض المصري والمنظومة بشكل عام.

وقال أحمد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، إن هذا الاحتفال يأتي لتكريم الخريجين، والطلبة الأوائل، وتم خلاله عرض مطالب الخريجين، وكسب دعم شيخ الأزهر لاستكمال دراستهم داخل كليات العلوم الصحية، وحفظ حقوقهم بالبقاء داخل كادر المهن الطبية، والارتقاء بمستوياتهم الاجتماعية والتعليمية والمهنية.

وحضر الاحتفال من جامعة الأزهر، د. محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء جاد الكريم عثمان، عميد علوم أسيوط أزهر بنين، ود. مها غازي، عميد علوم أسيوط أزهر بنات، ود. سامية أبوفرحة، وكيل كلية علوم أزهر بنات القاهرة، ود. أحمد عبدالجليل مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، ود. ناجح فتحي أبوالدهب، مدير عام المعهد الفني للتحاليل البيولوجية بعلوم الأزهر، ود. أحمد فتحي أبوزيد، عميد المعهد الفني الصحي بإمبابة، والدكتور سلامة عبداللطيف، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة، ومدير المعامل الرئيسية بمستشفى الحسين الجامعي، والمهندس مصطفى أحمد جمال الدين، عن والده عميد كلية علوم بنات القاهرة سابقا.

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النقابة العامة للعلوم الصحية معهد مختبرات طبية أحمد السيد الدبيكي جامعة الأزهر مستشفى الحسين الجامعي بالقاهرة

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