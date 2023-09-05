"التعليم" ترسل شهادات نجاح الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة للمدارس

ترسل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة الدور الثاني الناجحين، للمدارس التابعين لها، اليوم الثلاثاء، بعد اعتماد النتيجة، أمس.

ومن المقرر أن يتقدم طلاب الثانوية العامة الناجحين بالدور الثاني، فى تنسيق المرحلة الثالثة للالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية.

إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي، 2022/ 2023، بنسبة نجاح 89.04%، وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 119 ألفا 348 طالبا/ طالبة، حضر منهم 119 ألفا 271 طالبا/ طالبة، وبلغ عدد الناجحين 106 آلاف و194 طالبا/ طالبة .

مصروفات المدارس بالعام الدراسى الجديد

كتن أصدر وزير التعليم القرار الوزاري رقم (١٦٣) بتاريخ ٣/ ٩/ ٢٠٢٣ والخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

ونص القرار على أن يسدد طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أى نوع آخر من الرســوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

ونص القرار على أن تحدد قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:

- ٣١٢.٦٠ جنيه للصفوف من رياض الأطفال والحلقة الابتدائية.

- ٢١٢.٦٠ جنيه للحلقة الإعدادية.

- ٥٢٧.٦٠ جنيه للصف الأول الثانوي العام.

- ٥١٢.٦٠ جنيه من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

- ٢٢٧.٦٠ جنيه للصف الأول الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته (٣-٥) سنوات.

- ٢١٢.٦٠ جنيه لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته (٣-٥) سنوات.