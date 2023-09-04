الآن على الدستور|رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، بتلك الكلمات البحثية، من طلبة وطالبات الثانوية العامة بالدور الثاني، للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

وبنسبة نجاح 89.04%، اعتمدت اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة اتمام الثانوية العامة للعام الدراسي، 2022/ 2023، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وجاء عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 119 ألفا 348 طالبا/ طالبة، حضر منهم 119 ألفا 271 طالبا/ طالبة، وبلغ عدد الناجحين 106 آلاف و194 طالبا/ طالبة

وتتلقى الوزارة، طلبات التظلمات من نتيجة الامتحان الدور الثاني اعتبارًا من غد الثلاثاء، وذلك لمدة أسبوع.

نتيجة دور ثاني ثانوية عامة 2023

ووفقا لبيان رسمي، من وزارة التربية والتعليم، سيتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال ساعات.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس عبر موقع الدستور من هنا.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

ويمكن للراغبين فى الحصول على النتيجة برقم الجلوس، من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

وفى الخطوة الثانية : اضغط على رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.

الخطوة الثالثة: اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح باللغة الانجليزية

الخطوة الرابعة : انقر على زر النتيجة وسوف تظهر أمامك النتيجة بالدرجات بشكل تفصيلي.

انتهاء امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2023

وكان قد أدي الطلاب امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة فى الفترة من 19 اغسطس 20 أغسطس حتى 29 أغسطس لعدد 118605 طلاب وطالبات من الشعب الثلاث، ودخل امتحانات الدور الثاني من رسب في مادتين أو أقل خلال امتحانات الدور الأول ، يحصلون على درجة النجاح فقط دخول امتحان الدور الثانى ثانوية عامة 2023.